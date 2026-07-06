De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning
Charles Leclercs overwinning tijdens de Britse Grand Prix is Ferrari's 250e triomftocht in de Formule 1 .
Ferrari jaagt sinds 2008 in het constructeurskampioenschap en sinds 2007 in het rijderskampioenschap op een wereldtitel, maar blijft het succesvolste team in de Formule 1. Winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag, stelde Charles Leclerc de Scuderia zelfs in staat een nieuwe symbolische mijlpaal te bereiken.
De Monegaskische coureur behaalde Ferrari's 250e overwinning in de F1, op het circuit waar het Steigerende Paard 75 jaar eerder zijn eerste zege had gepakt. Dat was destijds het werk van Jose Froilan Gonzalez, de Argentijn die won aan het stuur van een Ferrari 375.
Sinds de oprichting van het kampioenschap in 1950 is Ferrari ingeschreven voor 1131 Grands Prix tot nu toe. Met andere woorden: het team dat nu wordt geleid door Fred Vasseur heeft in die periode meer dan één op de vijf races gewonnen (22,10%).
Achter Ferrari heeft McLaren 203 overwinningen in de Formule 1 en Mercedes 138, met een indrukwekkend succespercentage van 39% voor de Duitse fabrikant.
Op het Engelse circuit vond de tweede overwinning van het seizoen voor het team uit Maranello, na die van Lewis Hamilton in Barcelona, plaats onder de ogen van grote baas John Elkann.
Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 375
Photo by: Motorsport Images
"Dit is Ferrari's 250e overwinning, en de eerste vond hier plaats, op Silverstone", vertelde de Ferrari-president aan Sky Italia. "Het laat zien hoe belangrijk deze dag is voor onze geschiedenis en, bovenal, voor het heden en de toekomst."
"Grote dingen gebeuren wanneer iedereen bij Ferrari samenwerkt, van onze geweldige coureurs zoals Charles, die een fantastische race reed, of Lewis, tot het hele team, zowel in Maranello als hier op het circuit."
Voor Leclerc is dit een negende overwinning in de Formule 1 en in Ferrari-kleuren. De Monegask komt naast Rubens Barrichello op de achtste plaats onder de coureurs met de meeste zeges voor de Scuderia.
Hij heeft ook 27 polepositions (waarvan slechts 15% is omgezet in overwinningen), een gebied waarin alleen Michael Schumacher het beter heeft gedaan met 58 poles. Niki Lauda, Ferrari's op twee na succesvolste coureur in de kwalificatie, heeft er 23.
Nog altijd tweede in het constructeurskampioenschap heeft Ferrari dankzij het resultaat op Silverstone 20 punten teruggepakt op Mercedes. Niettemin heeft het Italiaanse team nog steeds een aanzienlijke achterstand van 78 punten op de kop van het klassement, terwijl Hamilton en Leclerc derde en vierde staan in het rijderskampioenschap.
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De statistieken achter Ferrari's 250e F1-overwinning
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