De startopstelling voor de sprintrace van de F1 GP van Brazilië

Alonso krijgt tijdstraf na botsingen met Ocon: "Gelukkig nog maar één race"

Fernando Alonso lijkt helemaal klaar te zijn met teamgenoot Esteban Ocon, nadat het tweetal in de sprintrace in Brazilië tot tweemaal toe met elkaar in aanraking kwam. Hij is blij dat de samenwerking na de GP van Brazilië nog maar één race duurt. Ocon was intussen zijn handen in onschuld en stelt dat hij niets had gemerkt van de tweede aanvaring. De stewards hebben Alonso een tijdstraf van vijf seconden gegeven en twee strafpunten op zijn licentie.