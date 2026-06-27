De startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk F1 2026
George Russell (Mercedes) heeft de poleposition behaald na de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk 2026 in de F1. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve goedkeuring door de FIA.
|
1
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2
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3
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Lewis Hamilton
|
4
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Kimi Antonelli
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5
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Max Verstappen
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6
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7
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Oscar Piastri
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8
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Isack Hadjar
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9
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10
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Arvid Lindblad
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11
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12
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|
13
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Oliver Bearman
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14
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Nico Hülkenberg
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15
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Esteban Ocon
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16
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Franco Colapinto
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17
|
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18
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Alexander Albon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
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Fernando Alonso
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22
|
Lance Stroll
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