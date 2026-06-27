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De startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk F1 2026

George Russell (Mercedes) heeft de poleposition behaald na de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk 2026 in de F1. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve goedkeuring door de FIA.

Basile Davoine
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
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1

George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

3

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Kimi Antonelli
(Mercedes)

5

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Lando Norris
(McLaren)

7

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Nico Hülkenberg
(Audi)

15

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Franco Colapinto
(Alpine)

17

Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Alexander Albon
(Williams)

19

Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

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