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Formule 1 GP van Mexico
De startopstelling voor de Grand Prix van Mexico F1 2026
Lewis Hamilton (Ferrari) veroverde de poleposition na de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico 2026 in de Formule 1. Bekijk de voorlopige startopstelling, in afwachting van de definitieve goedkeuring door de FIA.
Basile Davoine
Gepubliceerd: 31 okt 2026, 22:28
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1
Lewis Hamilton
(Ferrari)
2
George Russell
(Mercedes)
3
Charles Leclerc
(Ferrari)
4
Kimi Antonelli
(Mercedes)
5
Max Verstappen (P) +1
(Red Bull)
6
Lando Norris
(McLaren)
7
Isack Hadjar
(Red Bull)
8
Arvid Lindblad
(Racing Bulls)
9
Liam Lawson (P) +1
(Racing Bulls)
10
Pierre Gasly
(Alpine)
11
Nico Hülkenberg
(Audi)
12
Franco Colapinto
(Alpine)
13
Oscar Piastri
(McLaren)
14
Gabriel Bortoleto
(Audi)
15
Oliver Bearman
(Haas)
16
Carlos Sainz
(Williams)
17
Alexander Albon
(Williams)
18
Fernando Alonso
(Aston Martin)
19
Ryo Hirakawa
(Haas)
20
Lance Stroll
(Aston Martin)
21
Sergio Pérez
(Cadillac)
22
Valtteri Bottas
(Cadillac)
*Max Verstappen en Liam Lawson hebben een gridstraf van één plaats gekregen na hun touché in VT1.
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