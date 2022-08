De startopstelling voor de F1 GP van België 2022 na gridstraffen

Binotto stellig: "Late pitstop Leclerc was de juiste beslissing"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto onthult dat een kapotte sensor de oorzaak was voor de tijdstraf van Charles Leclerc. Volgens de Italiaan was het back-up systeem niet accuraat genoeg met de snelheid, waardoor de Monegask een kilometer te hard reed in de pitstraat en vijf seconden straf aan zijn broek kreeg. Binotto stelt ook dat de late pitstop van de Monegask de juiste keuze was.