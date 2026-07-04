"De race heeft op deze manier geen zin" - Max Verstappen onthult motorprobleem Red Bull

Nadat Max Verstappen zichzelf nog enigszins wist te verrassen met een derde plek tijdens de sprintkwalificatie, is de kwalificatie voor de hoofdrace in Silverstone uitgelopen op een teleurstelling.

Verstappen is voor het eerst sinds Baku 2024 door een teamgenoot verslagen in Q3, destijds nog Sergio Perez. Ditmaal bleef Isack Hadjar hem anderhalve tiende voor, al voelde Verstappen tijdens de kwalificatie al dat er iets mis was met de DM01 – zoals de Red Bull-krachtbron van dit jaar heet. “Het wordt slechter en slechter, en dat is vrij indrukwekkend”, zei Verstappen al cynisch tijdens de boordradio.

Na afloop gaf hij in gesprek met de Nederlandse pers in de paddock tekst en uitleg over zijn worsteling in de RB22. “De balans in de auto was sowieso niet goed, maar die was gisteren ook al niet goed. Dus op dat gebied bleef het hetzelfde, alleen we hadden vandaag ook geen topsnelheid aan mijn kant van de garage. Gewoon totaal geen topsnelheid op alle rechte stukken. Dan verbruik je natuurlijk ook meer batterij, omdat je langer volgas rijdt, en dan is het in de laatste sector natuurlijk al helemaal een drama.”

Max Verstappen says he was trapped in a vicious cycle during F1 qualifying at Silverstone Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Verstappen geeft aan dat hij na het uitkomen van Stowe helemaal geen elektrisch vermogen meer over had, waardoor hij steevast veel tijd verloor in de laatste sector. Het is een soort vicieuze cirkel gebleken: door het gebrek aan puur vermogen, moest hij meer MGU-K-deployment inzetten, terwijl hij door langer vol gas te blijven ook minder energie terug kon winnen. Die dingen samen hebben geleid tot tijdverlies op de rechte stukken en tot die pijnlijke laatste sector.

“De motor loopt gewoon niet, hij trekt niet zoals normaal. Dat voel je als coureur. En daardoor zijn we dus op elk recht stuk te langzaam.”

Verstappen had het probleem naar eigen zeggen nog niet tijdens de sprintrace en kan derhalve niet verklaren waarom het tijdens de reguliere kwalificatie ineens opkwam.

Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen qua throttle input en settings nog dingen heeft geprobeerd om het probleem te maskeren, reageerde de viervoudig wereldkampioen: “Ja, alles. In deze kwalificatie heb ik echt alles geprobeerd. Maar het maakt eigenlijk allemaal geen reet uit qua topsnelheid. Ja, dan ben je iets sneller op een recht stuk, maar dan weer langzamer op een ander recht stuk. En over het algemeen dus alsnog gewoon te langzaam.”

Gaat Red Bull parc fermé verbreken voor motorwissel en andere set-up?

Max Verstappen got beaten by a team-mate in Q3 for the first time since Baku 2024 Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Het stelt Red Bull op zaterdagavond voor twee vragen. Ten eerste heeft teambaas Laurent Mekies na afloop van de kwalificatie al laten weten dat het team gaat onderzoeken wat de diepere oorzaak is.

Samenhangend met het antwoord op die vraag moet Red Bull beslissen of Verstappen de Britse Grand Prix met deze motor afwerkt, of dat het parc fermé wil verbreken voor een power unit-wissel en veranderingen aan de set-up.

Verstappen heeft daar zelf al wel een initieel idee over: “Het heeft eigenlijk geen zin om morgen zo te racen als we de auto hetzelfde laten. Het liefst zou ik alles veranderen. Als je hier nu staat, dan blijf je daar toch rijden. Dan val je nog één plek terug en dat is het dan, dus op dat gebied heb ik wel liever dat we dingen aanpassen.”

Als er daadwerkelijk voor een start vanuit de pitstraat wordt gekozen, dan kunnen Red Bull en Verstappen de afstelling van de auto eveneens onder handen nemen – al heeft dat tussen de sprintrace en de kwalificatie niet tot succes geleid. “Ik bedoel, tijdens de sprintrace werden we compleet afgemaakt in de snelle bochten”, aldus Verstappen.

“Ik had George achter me en hij liep zelfs in vuile lucht op me in door de snelle bochten. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar ook in de langzame bochten ben ik gewoon niet tevreden over hoe de auto zich dit hele weekend heeft gedragen. Dus ja, er is duidelijk iets wat niet klopt.”