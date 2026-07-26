Norris: "Ik presteer dit F1-seizoen beter dan toen ik de titel pakte"

Lando Norris vindt dat zijn rijstijl in het Formule 1-seizoen 2026 aanzienlijk is verbeterd, ook al is het onwaarschijnlijk dat hij zijn wereldtitel zal verdedigen.

DeMcLaren-coureur veroverde vorig jaar zijn eerste titel door teamgenoot Oscar Piastri en de toenmalige kampioen Max Verstappen te verslaan, die op het laatste moment nog een comeback probeerde te maken voor zijn vijfde titel.

Maar het feit dat Verstappen op de laatste dag nog steeds meedeed, ondanks zijn problematische Red Bull aan het begin van 2025, bewees dat geen van beide McLaren-coureurs het dominante MCL39-pakket optimaal wist te benutten.

Het enige wat telde was echter dat de klus geklaard werd, vooral nu de regelwijziging voor 2026 de rangorde heeft herschikt, met Mercedes en Ferrari als snelste teams, gevolgd door de als derde geplaatste McLaren.

Gezien het feit dat Norris vijfde staat in het klassement na zijn overwinning in de Grand Prix van Hongarije op zondag – zijn eerste van het seizoen – blijkt dat de 26-jarige coureur tot nu toe het maximale uit zijn MCL40 heeft gehaald.

Dat komt vooral doordat de Brit in Hongarije op zijn best was: hij won met een voorsprong van 15 seconden vanaf de poleposition, ondanks een slechte eerste ronde waarin hij achter Piastri terechtkwam, maar daarna toch zijn overwicht liet zien.

Lando Norris, McLaren Foto door: Clive Mason / Getty Images

Norris zat consequent in het spoor van zijn teamgenoot en drong er tevergeefs bij McLaren op aan om hem strategisch voorrang te geven vanwege zijn duidelijke snelheidsvoordeel, voordat hij uiteindelijk tijdens het pitvenster in de ronden 34-39 wist in te halen.

Toen hij de leiding eenmaal had heroverd, bouwde de regerend kampioen al snel een voorsprong van meer dan 10 seconden op en kreeg hij zelfs te horen dat hij het rustiger aan moest doen om zijn banden te sparen, terwijl Piastri uiteindelijk met een versnellingsbakprobleem uitviel.

"Ik zou zeggen dat vandaag waarschijnlijk een van mijn beste prestaties was wat betreft het uit de auto halen van het maximale, omdat ik elke ronde zo dicht bij de limiet zat", aldus Norris, die 91 punten achterstand heeft op kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

“Zo dichtbij dat het team me moest vragen om het een beetje rustiger aan te doen. Hoewel het me een beetje pijn doet om dat te zeggen, want het betekent niet dat je zomaar wint, heb ik het gevoel dat ik het dit jaar beter doe dan vorig jaar.

“Dat doe ik al een tijdje en dat zeg ik ook al een tijdje. Het betekent alleen niet dat je de races wint, dus vandaag, toen we een goede auto hadden en ik zei dat mijn prestatie tot mijn beste behoorde, bleek dat vandaag precies het geval te zijn.

“Ik zou eropuit kunnen gaan en heel overtuigend kunnen winnen en op pole staan in een goede auto. Dus ja, ik presteer beter en dat komt doordat ik gewoon op veel verschillende gebieden aan het werk ben.

“Sommige daarbuiten, met mijn team, en sommige ook hier op het circuit. Dus gewoon op zoveel mogelijk gebieden werken; veel kleine verschillen tellen op en je ziet het resultaat vandaag.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dit kwam nadat Norris precies die bewering had gedaan aan het begin van het weekend, en hoewel dat voor enige verbazing zorgde, hield de McLaren-coureur zich aan zijn woord met het zelfvertrouwen van een wereldkampioen.

“Als ik een goede auto heb, zoals vandaag, heb ik het gevoel dat er niemand is die me kan verslaan,” voegde hij eraan toe.

Ook Norris’ baas Andrea Stella heeft deze verbeteringen opgemerkt, vooral omdat Piastri vorig jaar na elf races een voorsprong van 15 punten had voordat de Brit terugkwam.

“Ik ben behoorlijk onder de indruk van Lando, gezien de manier waarop hij heeft gereageerd op het eerste derde deel van het seizoen vorig jaar,” zei Stella.

“Er waren hoogte- en dieptepunten, er waren wat moeilijkheden, er waren duidelijke leerpunten om op terug te kijken en van te leren, en hij ging die uitdaging graag aan. Dus hij heeft hard gewerkt, in de eerste plaats hijzelf, maar ook de groep ingenieurs om hem heen en zijn hele entourage; het was geweldig ontwikkelingswerk, zowel op persoonlijk vlak als wat het rijden betreft.

“Dus ik denk dat wat we hier zien gewoon de voortzetting is van deze ontwikkeling; Lando is veel zelfverzekerder. Ik denk dat hij zich veel bewuster is van de middelen die hij tijdens het rijden tot zijn beschikking heeft, hoe hij die middelen moet inzetten, en ik denk dat hij ook, laat ik het zo zeggen, zijn emoties beter onder controle heeft.

“Toen hij vandaag achter Oscar reed, zei hij een paar keer dat hij het tempo in de hand had, maar hij raakte niet overdreven gefrustreerd, en het feit dat hij niet overdreven gefrustreerd was, stelde hem volgens mij in staat om het tempo op het juiste moment te benutten en leidde hem naar de overwinning.

“Ik denk dus dat we een geweldige ontwikkelingslijn bij Lando hebben gezien.”

Aanvullende verslaggeving door Stuart Codling

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