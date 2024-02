De nu al illegale wielophanging van Mercedes: geintje of rookgordijn?

De presentatie van een nieuwe auto is een moetje voor de marketing- en salesmensen van een F1-team, maar een nachtmerrie voor de ontwerpers en ingenieurs. Waar die eerste groep het belang dient van de sponsoren en zoveel mogelijk de publiciteit zoekt, wil die laatste groep juist dat de nieuwste vindingen en snufjes op en aan de auto zo lang mogelijk verborgen blijven.

Bij McLaren lijken de ontwerpers de strijd te hebben gewonnen. Dat team stuurde slechts enkele foto’s van de MCL38 naar de pers, met ook nog eens verschillende vloeren, alsof ze iets wilden verbergen. En bij Red Bull probeerde men tot het laatste moment nog even de nieuwe verticale inlaten van de sidepod op de RB20 voor zichzelf te houden.

Alfa Romeo's gekartelde vloer

Maar soms gaan teams zelfs nog een stapje verder dan verhullen wat ze echt aan het doen zijn, door een paar opzettelijke afleidingen te gebruiken. Zo presenteerde Sauber, toen nog Alfa Romeo geheten, vorig jaar een auto met een gekartelde vloer die we daarna nooit meer terugzagen.

Alfa Romeo C43 vloer detail Photo by: Alfa Romeo

Mercedes heeft zich afgelopen week aangesloten bij de club van ‘neppers.’ Bij de nadere inspectie van de renders (digitaal beeldmateriaal) was er op de W15 iets aparts te zien, namelijk een extra arm voor de voorwielophanging. Duidelijk een niet legaal onderdeel.

Hoewel we de dubbele ophangingsarm dit jaar ongetwijfeld niet zullen gaan terugzien op de grid, is iets vergelijkbaars een paar jaar geleden al wel geprobeerd. Williams toonde in 2019 de FW42 met een apart ophangingselement die aan de wielnaaf van de FW42 leek vast te zitten. De voor de hand liggende redenering achter die oplossing was aerodynamisch, maar Williams kwam meteen in aanvaring met de FIA.

De reglementen schrijven voor dat er slechts zes ophangingselementen mogen zijn. Overbodige elementen zijn niet toegestaan. Jammer, maar helaas.

En ook voor Mercedes geldt dat het idee nooit op de uiteindelijke auto terecht zou zijn gekomen. Mogelijk probeerde het team uit Brackley om met de extra ophanging de aandacht af te leiden van de radicale voorvleugel die het presenteerde en die wel degelijk gebruik gaat worden, maar nu al vragen oproept over de legaliteit ervan. Hoe het ook zij, Duitsers lijken hun humor niet verloren te hebben.