De legendarische livery's van Williams' nieuwe F1-sponsor Gulf

Van Le Mans tot de Formule 1. Gulf Oil laat zich graag zien in de hoogste klasse van de autosport. Natuurlijk is Gulf Oil het meest bekend van de iconische kleurstelling op de Ford GT40. In 1968 en het jaar daarna won het team van John Wyer met de Ford GT40P/1075 (Mk I) de 24 uur van Le Mans en uiteraard plakte Gulf Oil ook haar stickers op de Porsche 917. Met de Gulf-Mirage GR8 wonnen Jacky Ickc en Derek Bell in 1975 de prestigieuze race op het Circuit de la Sarthe. Uiteraard voorzag Gulf Oil nog meer wagens van haar logo's en opvallende kleuren. Daarnaast sloeg het in de jaren zestig ook de handen ineen met het IndyCar-, Can-Am- en F1-team van McLaren. Beide partijen zouden tot en met 1974 samenwerken.

Na de verkoop van Gulf-Mirage verdween de oliemaatschappij lange tijd uit de internationale racerij. In 1994 keerde de sponsoring terug op de Kremer Porsche Spyder K8. Met die wagen werd het zesde in de 24 uur van Le Mans. Daarnaast bliezen McLaren en Gulf hun samenwerking nieuw leven in. Niet in F1, maar in het langeafstandsracen. De McLaren F1 GTR werd weer van Gulf-stickers voorzien, al koos Gulf ditmaal wel voor een donkere kleur blauw en oranje. In 1997 vond Gulf dat wel weer welletjes en keerde terug naar de lichtere kleuren. McLaren en Gulf behaalden in die tijd diverse successen.

Na een korte onderbreking ging het later nog de samenwerking aan met Audi en plakte het de logo's op de auto van een LMP2-team. Ook maakte Gulf haar entree in de Dakar en ging het vanaf 2008 in zee met Aston Martin Racing. Onze eigen Jos Verstappen reed samen met Aston Martin nog in Gulf-kleuren in de 24 uur van Le Mans. De samenwerking tussen Gulf en Aston Martin liep een tijdje en ook stapte het bedrijf in het wereldkampioenschap superbike. Na kort met Porsche te hebben doorgebracht, sloeg het in 2020 weer de handen ineen met McLaren. Dat team kwam in de Grand Prix van Monaco in 2021 in actie met een speciale kleurstelling waarmee het een eerbetoon bracht aan de legendarische Gulf-kleuren. Vanaf 2023 is de Williams FW45 voorzien van Gulf-logo's, al blijven de iconische kleuren (voorlopig) achterwege.

De Ford GT40 van Frank Gardner en Malcolm Guthrie met iconische Gulf-livery 1 / 7 Foto door: David Phipps Richard Attwood in de Gulf Porsche 917K op Le Mans 2 / 7 Foto door: David Phipps Derek Bell en Jacky Ickx delen een Gulf-Mirage GR8 3 / 7 Foto door: David Phipps De door Gulf gesponsorde McLaren in de Can-Am Challenge Cup van 1972 4 / 7 Foto door: LAT Photographic Derek Bell bestuurt de Kremer-Porsche K8 Spyder tijdens het Goodwood Festival of Speed 5 / 7 Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images Jos Verstappen reed op Le Mans met een door Gulf gesponsorde LMP1-auto van Aston Martin 6 / 7 Foto door: Kevin Wood / Motorsport Images De eenmalige Gulf-livery van McLaren tijdens de GP van Monaco van 2021 7 / 7 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images