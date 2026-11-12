Analyse

Formule 1 GP van Brazilië

De indrukwekkende cijfers achter Liam Lawsons F1-seizoen dat zijn carrière redde

Hoe de consistentie van Liam Lawson hem in het Formule 1-seizoen 2026 zo'n waardevolle aanwinst maakte voor Racing Bulls

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 13:16

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Racing Bulls heeft eindelijk bekendgemaakt dat Liam Lawson en Arvid Lindblad voor het seizoen 2027 blijven zitten, waarmee een langlopende saga ten einde komt terwijl het team en het bredere Red Bull-concern afwogen of Lawson nog een jaar aan boord moest blijven of dat de volgende belofte in de pijplijn, F2-kopman Nikola Tsolov, gepromoveerd moest worden.

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Lawson scoorde dit jaar 89 punten, 75 voor Racing Bulls en 14 als vervanger van de geblesseerde Isack Hadjar gedurende drie races, terwijl hij een cruciale rol speelde bij het veiligstellen van het beste resultaat ooit van Racing Bulls in het constructeurskampioenschap. Alleen een wonder van Alpine hield het team af van het definitief veiligstellen van de vijfde plaats.

Maar wat aanvoelde als een eenvoudige beslissing voor de toekomst, werd steeds complexer door de dubbele drijfveren van Racing Bulls. Aan de ene kant is de belangrijkste raison d'être nog altijd het vinden van de volgende Max Verstappen of ook Kimi Antonelli. Nu Antonelli de waarde laat zien van een vroege promotie naar de F1 - een zwaar leerjaar dat op 20-jarige leeftijd leidt tot een vernietigende titelcampagne - wilden sommige leidinggevenden Tsolov graag versneld doorschuiven om zijn ontwikkeling te maximaliseren.

Maar Racing Bulls heeft ook de opdracht om zowel commercieel als qua prestaties op de baan op eigen benen te staan. Daarom is het prijzengeld dat aan de vijfde plaats verbonden is een enorme opsteker voor het Anglo-Italiaanse team, dat de afgelopen jaren aanzienlijk in zijn infrastructuur heeft geïnvesteerd.

Daar komt Lawson in beeld. Zijn prestaties in 2026 zijn zo cruciaal geweest voor het team, en zijn nieuwgevonden consistentie - ondanks een reeks van drie races halverwege het seizoen bij Red Bull als vervanger van Hadjar - heeft het team een solide referentiepunt gegeven om de progressie van rookie Lindblad te beoordelen. Dat wordt nu in 2027 voortgezet, waarbij Tsolov een reserverol krijgt met een grotere werklast aan privétests, VT1-sessies voor rookies en simulatorwerk.

De volgende statistieken laten echt zien waarom Lawson simpelweg te goed en te waardevol is geweest voor het team om over het hoofd te zien.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Ashwith S Pai

Aan kop in het wereldkampioenschap van het middenveld

1 Liam Lawson - Racing Bulls - 75*

2Pierre Gasly - Alpine - 42

3 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38

4 Franco Colapinto - Alpine - 27

5 Oliver Bearman - Haas - 23

6 Gabriel Bortoleto - Audi - 14

7 Nico Hülkenberg - Audi - 14

8 Esteban Ocon - Haas - 7

9 Fernando Alonso - Aston Martin - 7

10 Carlos Sainz - Williams - 7

*75 punten voor Racing Bulls, de 14 punten die Lawson voor Red Bull scoorde niet meegerekend

Meeste top 10-finishes in grands prix (15)

1 Lewis Hamilton - 19

2 Kimi Antonelli - 18

3Charles Leclerc - 18

4 Max Verstappen - 16

5 Lando Norris - 16

6 George Russell - 15

7 Liam Lawson - 15

8 Isack Hadjar - 14*

9 Oscar Piastri - 13

10 Arvid Lindblad - 11

11 Pierre Gasly - 10

Lawson voert ook het middenveld aan in het aantal puntenfinishes in Grands Prix, met 15 top 10-resultaten in 20 races en slechts één uitvalbeurt.

*Hadjar miste drie races door een polsbreuk.

Constructeursstand als Racing Bulls alleen Lawson had ingezet

1 Mercedes - 652

2 Ferrari - 510

3 Red Bull - 415

4 McLaren - 398

5 Racing Bulls - 75*

6Alpine - 69

7 Haas - 31

8 Audi - 28

9Williams - 12

10Aston Martin - 7

11 Cadillac - 0

*Stand met slechts één auto met Lawson aan de start

Kwalificatieduel met Lindblad

Arvid Lindblad 7-14

(6-11 without sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

China 14

10

Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

Miami

12

9

Canada (sprint)

DNS

9

Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

Barcelona

8

10

(+0.052s in Q3)

Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

Britain (sprint)

9

9

Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

Hungary

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

Azerbaijan

12

16

(no time - grid penalty)

Bahrain in Malaysia

11

17

(+0.281s in SQ1)

Singapore (sprint)

8

10

(+0.412s in Q3)

Singapore

9

9

United States

10

(No lap time in Q3)

9

(+0.088s in Q3)

Mexico

8

14

(+4.638s in Q2 - rain)

Brazil

5

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