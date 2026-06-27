De grootste F1-upgrade van Cadillac tot nu toe werd getroffen door de chaos van vrijdag

Vrijdag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk 2026 bleek een uiterst problematische dag te zijn voor Cadillac. Het Amerikaanse team was met hoge verwachtingen naar het circuit van Spielberg gekomen dankzij een upgrade-pakket met tien onderdelen dat op de MAC-26 was geïntroduceerd, maar de evaluatie van deze onderdelen kon niet naar behoren worden afgerond.

Ondanks de hoge verwachtingen die waren gewekt door de inzet van het meest uitgebreide upgrade-pakket op de startgrid, kregen zowel Sergio Perez alszijn Valtteri Bottas te maken met tegenslagen op de Red Bull Ring. Om duidelijkheid te scheppen, zette Nick Chester, technisch directeur van Cadillac, de redenen uiteen achter de storingen die Perez en Bottas tijdens de eerste dag op het circuit teisterden.

De auto met nummer 11 van Perez zorgde in de openingssessie voor een rode vlag en in FP2 voor een virtuele safety car, zelfs nadat de monteurs zijn Electronic Control Unit (ECU) volledig hadden vervangen.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

In dit verband gaf Chester uitleg over de situatie met de auto van de Mexicaan uit de ' ':

"Ja, het was lastig. Het is een elektrisch probleem waardoor de auto uitvalt. We zijn ermee bezig, dus we hebben een aantal onderdelen vervangen. We zijn nu bezig met nog meer onderdelen, zodat we klaar zijn voor FP3."

De problemen strekten zich uit tot de kant van de garage waar Bottas staat. Hoewel de Fin tijdens FP1 de onderdelen goed kon evalueren, kreeg hij vroeg in de tweede training te maken met brand aan de voorrand van de vloer van de auto. Chester verduidelijkte de hoofdoorzaak van het incident en wees op een montagefout: "De bodem van de auto van Valtteri: we hadden een montageprobleem met het middenvoor-gedeelte van zijn auto. Daardoor zakte de auto te ver door," verklaarde hij, waarbij hij opmerkte dat dit de reden was waarom er een kleine brand uitbrak.

Toen hem ten slotte werd gevraagd waarom ze besloten hadden om de langverwachte upgrade van de Ferrari-aandrijfeenheid dit weekend niet door te voeren, zeker gezien de hoge temperaturen, stelde Chester dat het omvangrijke aerodynamische pakket alle beschikbare middelen in de fabriek in beslag nam:

"Deels vanwege de upgrade die we hebben aangeschaft. Er komt zoveel werk kijken bij het doorvoeren van die upgrade voor beide auto’s. Om daar tegelijkertijd ook nog een PU-wijziging aan toe te voegen, zou te veel zijn geweest. Ik weet niet zeker [wanneer de motor zal worden geïntroduceerd]. Misschien in t Silverstone, misschien in Spa."

Wat wil Cadillac bereiken met de 10 upgrades?

Technische details van Cadillac Foto door: Getty Images

Het team introduceerde een evolutie gericht op de carrosserie, de vloer, de diffuser en de achtervleugel, met als doel de bandenslijtage te beperken. Hoewel mechanische storingen het aantal ronden van Checo Pérez drastisch beperkten en Cadillac dwongen uitsluitend op een aangepaste brandstofspecificatie te rijden, wekten de eerste indrukken met Bottas in FP1 optimisme op.

"Nou, het is natuurlijk nog vroeg. We hadden FP1 en we hebben niet zoveel ronden kunnen rijden. Ja, voor zover we kunnen zien lijkt het een kleine stap vooruit. Maar laten we afwachten waar we morgen na FP3 en de kwalificatie uitkomen," zei Chester.