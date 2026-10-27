Formule 1 GP van de Verenigde Staten

De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

Hamilton liep in Austin nipt het podium mis, wat volgens hem te wijten was aan wat er in de vrije training gebeurde

Benjamin Vinel Stuart Codling

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 15:09

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Lewis Hamilton heeft uitgelegd waarom het podium hem in de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1 nipt ontglipte.

De coureur van Ferrari startte vanaf de vijfde plek op de grid en ging bij het doven van de lichten voorbij aan Isack Hadjar voor de vierde plaats, ondanks dat hij de enige coureur was die voor de openingsstint op gebruikte (zachte) banden stond.

Maar Hamilton verloor in die stint 0,277 seconde per ronde op teamgenoot Charles Leclerc, en ook 0,422 seconde op Max Verstappen, terwijl zij allebei op nieuwe zachte banden reden. Die paar seconden kwamen overeen met de tijd die de Brit uiteindelijk tekortkwam om Verstappen aan het einde van de race in Austin te verslaan voor de derde plaats – en misschien Leclerc te passeren voor de tweede plek.

De belangrijkste reden voor dat vroege gebrek aan tempo was volgens de zevenvoudig wereldkampioen zijn suboptimale afstelling in de openingsstint – het gevolg van het inslaan van de verkeerde richting in de vrije training.

“Ik kwam in de eerste twee stints eigenlijk snelheid tekort. Ik kreeg de auto gewoon niet ingestuurd”, zei Hamilton.

“Uiteindelijk begon het allemaal op vrijdag. Echt een verkeerde afstelling voor VT1 en in VT2 de verkeerde kant op gegaan, daarna teruggedraaid en in VT3 op een betere plek uitgekomen.

“Maar er zit in de race eigenlijk een subtiel verschil tussen de auto van Charles en die van mij. Het heeft vooral te maken met de flap, hoeveel vleugel je erop zet, en ik denk dat we er gewoon telkens onder zitten – om de een of andere reden blijven we eronder zitten.

“Als je de rondjes naar de grid rijdt, voelt de auto goed aan. En zodra de race begint, is er gewoon enorm veel washout en onderstuur. Ik kon er niets aan doen, dus zij reden gewoon weg. Ik verloor die acht seconden, en dat was echt waarom ik uiteindelijk die [derde] positie niet heb gepakt.”

Hij voegde toe: “Tijdens de pitstops heb ik vier clicks [voorvleugelhoek] toegevoegd, bij de volgende pitstop nog eens vier clicks, en zelfs dan kom ik nog steeds vier clicks tekort. En het is bizar om 12 clicks te laag te zitten. We moeten echt bekijken hoe we op dat punt komen.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Logan Riely / Getty Images

“Maar ik denk dat het iets anders was geweest als we er in VT2 mee waren begonnen, waar je de longrun deed. Daar heeft Charles ervaring opgedaan met die afstelling, en ik heb er geen longrun mee gereden.

“Dus zoals ik zei, ik stond een beetje achterop, maar er zijn veel positieve punten om mee te nemen. Het team heeft echt geweldig werk geleverd met de pitstops en de strategie, en we hadden vandaag duidelijk een behoorlijk tempo, vooral in de laatste stint. Als ik dat in de eerste twee had gehad, hadden we zeker op het podium gestaan.”

Hamiltons moeite werd vergroot door zijn bandenkeuze; hij wisselde voor de laatste stint wel naar de harde compound in plaats van nog een set mediums zoals aanvankelijk gepland, maar het kwaad was al geschied.

“Ik koos ervoor om twee mediumbanden te hebben omdat ze dachten dat de harde band niet goed zou zijn”, legde hij uit. “Achteraf gezien waren twee harde banden de betere keuze geweest – de harde band was de beste band.

“En daardoor begon ik op een gebruikte soft, wat van gebruikt naar nieuw twee seconden racetijd scheelt. En het beïnvloedt ook de start vergeleken met anderen die allemaal nieuw zijn. Alle auto's voor me stonden op nieuw, maar ik had een heel goede start, kwam bijna op de derde plek, maar Charles had de buitenkant en ik kon daar niet van profiteren.”

Hamilton werd ook gehinderd door de late virtuele safety car om de gestrande Cadillac van Valtteri Bottas te bergen. Door zijn versere banden liep hij met bijna één seconde per ronde in op Verstappen, maar de neutralisatie dwarsboomde zijn inhaalrace.

Gevraagd of het zonder de VSC anders had kunnen lopen, antwoordde Hamilton: “Waarschijnlijk had ik een klein gevecht met Max gehad, misschien in de laatste paar ronden. Ja, dat zou geweldig zijn geweest. Maar zoals ik zei, denk ik dat het allemaal het resultaat was van de eerste twee stints, waarin ik gewoon zoveel terrein verloor. Ik kan die tijd in de toekomst niet blijven weggeven.

“Ik heb echt het gevoel dat ik tevreden ben met hoe ik heb gereden. Het duurde alleen twee hele stints om te proberen deze auto te laten insturen. En toen hij in de derde stint eenmaal begon in te sturen, zat ik weer op het tempo van de mannen voor me. Maar het is een groot gat om dicht te rijden. Het is acht, negen seconden of wat het ook was naar de auto voor je, en die mannen waren natuurlijk erg snel. Dus ik moet er gewoon aan werken dat ik dat niet verlies.”

Leclerc jaagt nog altijd op overwinning

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ondertussen pakte Leclerc Ferrari's derde podiumfinish op rij, maar hij was teleurgesteld dat hij uiteindelijk 13 seconden achter racewinnaar Kimi Antonelli eindigde.

“Ik heb ervan genoten”, zei de Monegask. “De start was leuk, en later met Lando [Norris] en opnieuw Max was het ook best leuk. Het is dus zo'n race waarin je je in de cockpit niet echt verveelt en er iets is om voor te vechten.

“Ik dacht op een gegeven moment zelfs dat de overwinning mogelijk was toen ik zag dat Kimi voor de eenstopper ging. Op basis van onze cijfers zou hij richting het einde van de race wat meer problemen krijgen. Hij heeft richting het einde van de race nooit echt problemen gehad, maar ja, het was een leuke race. Alleen jammer dat we net tekortkwamen voor de overwinning.”

Ferrari heeft nu negen races op rij niet gewonnen en ondanks recente bemoedigende signalen weet Leclerc niet zeker of hij zijn snelheid snel kan omzetten in een zege.

“Of ik dat kan omzetten in een overwinning is een beetje moeilijk te voorspellen, want het zijn zulke kleine marges en het hangt ook af van wat de upgradeplannen van de anderen zijn in de komende races”, zei hij.

“Maar het gevoel met de auto wordt steeds beter. Deze auto's zijn heel specifiek en uniek, en ik heb het gevoel dat ik in de laatste twee of drie races opnieuw iets heb ontsloten op het gebied van rijden, en vooral qua afstelling in combinatie met mijn rijstijl. Juist allebei samen hebben we een stap vooruit gezet, en ik voel me gewoon veel comfortabeler met de auto.

“Dus ik hoop dat dit snel tot een overwinning leidt. Of het nu in Singapore is of hier in Austin, we zaten er behoorlijk dicht bij, dus ik heb er vertrouwen in dat we voor het einde van het seizoen een kans krijgen om een race te winnen.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



“Ik kon niet verdwijnen” - Oliver Bearman baalt van ‘krankzinnige’ straf voor botsing met Pierre Gasly





De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 min



De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS





Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



1 u



Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?





Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 u



Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen

Vorig artikel Het aspect van de GP van de VS 2026 dat als blauwdruk voor F1 2027 kan dienen

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



19 u



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS





Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Lewis Hamilton





Leclerc over Ferrari-zorgen: 'We weten welke grens we niet moeten overschrijden'



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Leclerc over Ferrari-zorgen: 'We weten welke grens we niet moeten overschrijden'





F1-update: Verstappen komt met rigoureus voorstel in Austin, waardoor zakte Ferrari zo weg?



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



F1-update: Verstappen komt met rigoureus voorstel in Austin, waardoor zakte Ferrari zo weg?





Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Italië



1 m



Hamilton en Leclerc leggen uit wat er misging bij Ferrari in kwalificatie voor GP van Italië

Meer van

Ferrari





F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd





Waarom Ferrari de verwachtingen niet waarmaakte in de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Waarom Ferrari de verwachtingen niet waarmaakte in de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer