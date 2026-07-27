Formula 1 is een spel van kleine marges en er is geen beter voorbeeld dan de vijf seconden tijdstraf die Lewis Hamilton kreeg tijdens de Grand Prix van Hongarije wegens te hard rijden in de pitstraat.

De zevenvoudig wereldkampioen lag tweede op de Hungaroring voordat hij in ronde 56 onder virtual safety car-omstandigheden naar binnen ging, nadat een versnellingsbakprobleem Oscar Piastri dwong om vóór bocht 4 te stoppen.

Het was om twee redenen een dure stop: ten eerste viel Hamilton daardoor terug achter Max Verstappen en Kimi Antonelli, die niet stopten, en ten tweede leverde wat de Ferrari-coureur bij de pituitgang deed hem zijn straf op.

Ferrari onthulde dat de Brit de knop van de pitstraat-snelheidsbegrenzer te vroeg indrukte, waardoor hij slechts 0,1 km/u boven de limiet kwam, waardoor hij in de uitslag terugviel naar de vijfde plaats achter teamgenoot Charles Leclerc, nadat hij als vierde over de streep was gekomen.

“Dit is helemaal geen goed resultaat,” zei Ferrari-teambaas Fred Vasseur tegen Canal+. “Hier kunnen we niet tevreden mee zijn. We hebben vandaag te veel fouten gemaakt, te beginnen met de twee starts.

“Daarna verloren we op de baan een positie aan Verstappen en maakten we fouten tijdens de pitstops. De pit limiter [werd] te vroeg vrijgegeven. Uiteindelijk is het niet goed.”

Zondag voegde zich alleen maar bij een lange lijst straffen die Hamilton in de afgelopen drie raceweekenden heeft gekregen, te beginnen op Silverstone, waar hij vijf seconden extra kreeg voor een valse start.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

De 41-jarige kreeg ook vijf seconden straf voor contact met George Russell bij Les Combes in de eerste ronde van de Grand Prix van België, op de dag dat Ferrari ook een boete kreeg voor een unsafe release van Hamilton, die in de pitstraat een monteur omver reed.

In de kwalificatie in Hongarije hinderde Hamilton vervolgens Piastri in bocht 1 - de Ferrari-coureur noemde het een “communicatiefout” - wat resulteerde in een gridstraf van drie plaatsen, waardoor hij als vijfde startte en niet als tweede.

Toen deze incidenten aan Vasseur werden voorgelegd, antwoordde hij: “Het is moeilijk om alle straffen op één hoop te gooien.

“Voor mij is het incident met Russell een race-incident. Als hij het opnieuw zou moeten doen, zou ik hem vragen precies hetzelfde te doen, want hij kan niet over de kerbstone.

“Vandaag is het waarschijnlijk een opeenvolging van fouten: dat hij het wiel blokkeerde bij de pitstop, dat we een paar tienden verloren tijdens de pitstop, en daarna probeerde hij waarschijnlijk optimaal te zijn bij het vrijgeven in de pitstraat, en hij was iets te vroeg ten opzichte van het optimum.

“Ik denk dat wanneer je eenmaal een fout begint te maken, het vrij makkelijk is om er meer dan één te maken, en dit weekend is daar een goed voorbeeld van.

“Toen we probeerden te pushen tijdens de pitstop, verliezen we iets. Bij de pituitgang zaten we twee tienden van een seconde achter iemand, en het is een opeenvolging van feiten.

“Het tempo was behoorlijk, maar we waren volledig niet in staat om Max in het begin in te halen, daarna Piastri, en... punt genoteerd voor de rest van het seizoen.”