FIA promoveert Paul Burns tot adjunct-racedirecteur F1

De FIA heeft een nieuwe adjunct-racedirecteur in de Formule 1 aangesteld na het vertrek van Claire Dubbelman aan het begin van dit jaar. Paul Burns wordt gepromoveerd en gaat samenwerken met de huidige racedirecteur Rui Marques.

Dubbelman verliet de FIA begin 2026 om aan de slag te gaan bij de Saudi Automobile and Motorcycle Federation, waardoor de positie van adjunct-racedirecteur tijdens de eerste twee races van het seizoen vacant bleef.

De FIA heeft inmiddels Burns naar voren geschoven. Hij beschikt over ervaring in een vergelijkbare rol, aangezien hij in 2025 actief was als assistent-racedirecteur in de Formule 2 en betrokken was bij de F4- en Formula Regional-klassen tijdens de Grand Prix van Macau.

De Noord-Ier werkte eerder bij Formula One Management als onderdeel van het tijdwaarnemingsteam, waar hij betrokken was bij het officieel bekrachtigen van race-uitslagen tijdens grands prix. Daarvoor deed hij ervaring op met tijdwaarneming op diverse circuits in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

In 2023 maakte Burns de overstap naar de FIA, waar hij begon binnen het F1 race operations-team. Vervolgens groeide hij door naar operationele functies binnen de juniorcategorieën.

In een bericht op Instagram lichtte Dubbelman eerder dit jaar haar vertrek toe. Volgens haar laat zwijgen ruimte voor speculatie, mogelijk om afstand te nemen van andere opvallende personele wijzigingen binnen de FIA in de afgelopen jaren.

"Na bijna tien jaar bij de FIA had ik het gevoel dat ik alle mogelijkheden binnen de organisatie maximaal had benut", aldus Dubbelman Foto door: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

"Na bijna tien jaar bij de FIA had ik het gevoel dat ik alle mogelijkheden binnen de organisatie maximaal had benut", schreef ze. "Deze stap draait niet om het verlaten van de FIA, maar om het aangaan van een rol in een nieuwe omgeving die mij op een hoger niveau uitdaagt.

"Het biedt mij een perspectief om bij te dragen aan en de sport te ontwikkelen op een manier die ik in mijn vorige rol niet mogelijk zag. Ik ben oprecht enthousiast om in Saudi-Arabië te zijn en er liggen hier enorm veel kansen.

"Door hier te zijn, voel ik dat ik deel uitmaak van de toekomst, waarbij ik help de Saudi Motorsport Federation vooruit te brengen en talent en infrastructuur faciliteer zodat de sport kan groeien."