De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

De Formule 1 zal de Boost Mode voor de rest van het seizoen 2026 om veiligheidsredenen gedeeltelijk weer invoeren, nu de Wereldraad voor de Autosport van de FIA een reeks wijzigingen in het reglement heeft goedgekeurd.

Eerder dit jaar had de FIA coureurs verboden de Boost Mode te gebruiken bij natte omstandigheden, naar aanleiding van feedback van coureurs dat de enorme toename in koppel een veiligheidsrisico zou vormen, aangezien de auto’s van 2026 ook zonder die enorme, plotselinge vermogensstijging al moeilijk te besturen zijn in de regen.

De FIA heeft nu een verdere aanpassing doorgevoerd waarbij de Boost Mode gedeeltelijk weer wordt ingevoerd, maar alleen om het vermogen aan te vullen wanneer auto’s op de rechte stukken vaart minderen, zonder het vermogen daadwerkelijk te verhogen. Dit zou de naderingssnelheden bij slecht zicht verder moeten verminderen.

In haar WMSC-rapport merkte de FIA op: "Bij omstandigheden met weinig grip, wanneer het circuit nat is en het zicht slecht is, is de Boost Mode opnieuw ingevoerd, maar deze is beperkt tot het voorkomen van vermogensverlies zonder het vermogen te verhogen, terwijl de inhaalfunctie wordt uitgeschakeld. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om veiligheidsredenen."

Vanaf nu wordt de afkondiging van een hittegevaar gesplitst tussen een sprint en de hoofdrace, wat betekent dat het gevaar indien nodig voor de ene wel en voor de andere niet kan worden afgekondigd.

"De afkondiging van een 'Heat Hazard' kan nu worden opgesplitst tussen de sprint en de hoofdrace. Een 'Heat Hazard' wordt nog steeds 24 uur voor aanvang van de wedstrijd afgekondigd voor de sprint, de hoofdrace of beide." De 'Heat Hazard'-maatregel dwingt coureurs om ofwel verplichte koelvesten te dragen, ofwel extra ballast mee te nemen.

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De raad, die in Macau bijeenkwam, heeft ook andere technische en sportieve wijzigingen voor 2027 en daarna formeel bekrachtigd, waarover de F1-belanghebbenden de afgelopen weken overeenstemming hadden bereikt.

Voor 2027 stapt de F1 over op een verdeling van 58-42 tussen verbrandingskracht en elektrische energie om de races verder te verfijnen naar aanleiding van klachten van coureurs, en in 2028 wordt deze verdeling 60-40. Om deze veranderingen mogelijk te maken zonder ingrijpende aanpassingen aan de hardware of het chassis, zal de F1 het aantal verkenningsronden op specifieke circuits, zoals Monza, beperken en de raceafstand indien nodig met één of twee ronden verkorten.

De testperiode voorafgaand aan het F1-seizoen 2027 is ook verlengd van drie naar vier dagen „vanwege de algemene complexiteit van de huidige generatie auto’s“.

"De FIA blijft toezicht houden op de ontwikkeling van het reglement voor 2026 en werkt nauw samen met alle belangrijke belanghebbenden in de motorsportgemeenschap", aldus FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem.

“Zoals bij elke ingrijpende wijziging in het reglement houdt het proces niet op wanneer de auto’s voor het eerst de baan opgaan. Voortdurende dialoog en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het reglement voldoet aan de behoeften van de sport, de coureurs en de fans. Samen verkennen we de toekomstige richting van het kampioenschap en bekijken we hoe de sport de komende jaren een evenwicht kan vinden tussen innovatie, duurzaamheid, prestaties en aantrekkingskracht voor de fans.”