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De eigenschap van Newey die ervoor zorgt dat Aston Martin er vertrouwen in blijft houden

Ondanks een rampzalige start van 2026, waarbij de hoofdcoureur zei dat het team niet alleen de „slechtste motor” maar ook de „slechtste auto” heeft, gelooft Aston Martin nog steeds dat Newey het team uit het slop kan halen

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Adrian Newey, technisch directeur van Aston Martin F1

Er is geen concurrentie voor de prijs voor de „grootste teleurstelling“ van de start van het Formule 1-seizoen 2026, want Aston Martin – ondanks alle hype rond de komst van Adrian Newey, die het team naar een nieuw tijdperk zou leiden – staat na zeven races op de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap.

Met slechts één punt op het scorebord staat het alleen nog voor Cadillac, het volledig nieuwe project waarvan verwacht werd dat het het in zijn eerste seizoen moeilijk zou krijgen.

De resultaten van Aston Martin liggen ver onder de verwachtingen van voor het seizoen. Met meerdere spraakmakende aanwinsten, gloednieuwe faciliteiten op Silverstone en, cruciaal, de komst van Newey afgelopen voorjaar, had het team eigenlijk in de lift moeten zitten. Toch is de AMR26 duidelijk een van de traagste auto’s op de grid.

Hoewel het moeilijk is om vast te stellen of de problemen van dit jaar uitsluitend het gevolg zijn van het feit dat Honda er niet in is geslaagd een competitieve motor te leveren, is het onmogelijk om te beoordelen of het door Newey geleide technische team op zijn minst een deel van de verantwoordelijkheid draagt voor de teleurstellende start van het seizoen.

Nadat hij zich in Barcelona als laatste had gekwalificeerd, zei Fernando Alonso dat dergelijke resultaten voor hem geen verrassing zijn, aangezien Aston Martin „de slechtste auto en de slechtste motor“ in de F1 heeft.

Het vertrouwen van Aston Martin in Newey lijkt echter ongeschokt te blijven, aldus teamambassadeur Pedro de la Rosa.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto door: Dom Gibbons / Formule 1 via Getty Images

De voormalige Spaanse coureur reed in auto’s die door Newey waren ontworpen tijdens een deel van de lange periode die de ingenieur halverwege de jaren 2000 bij McLaren doorbracht. Hij blijft ervan overtuigd dat de kernkwaliteiten die zijn voormalige – en nu huidige – collega hielpen meerdere titels te winnen, niet alleen bij McLaren, maar ook bij Williams en Red Bull, onveranderd zijn gebleven.

"Het enige verschil is eigenlijk dat ik helaas niet meer in zijn auto’s rijd", zei hij toen hem werd gevraagd of hij enige verandering bij Newey ziet. "Maar ik zie helemaal geen verschil in Adrian. Hij werkt keihard. Zijn werkethiek is uitmuntend."

Wat volgens de la Rosa een van de belangrijkste ingrediënten is voor het succes van Newey, is zijn vermogen om de feedback van coureurs om te zetten in oplossingen voor de auto. En in dat opzicht is hij volgens de Spanjaard nog steeds ongeëvenaard.

"Hij is een van die ingenieurs die altijd meer naar de coureur luistert dan wie dan ook met wie ik ooit heb samengewerkt, wat als voormalig coureur echt prachtig is om te zien, want tegenwoordig, in deze moderne wereld waar data de overhand krijgen, praat je soms met een ingenieur en die kijkt naar het scherm, kijkt hij naar je gezicht, en weet hij niet of de data kloppen of dat jij gelijk hebt.

"Adrian schrijft je opmerkingen gewoon in een notitieboekje. Ik herinner me bijvoorbeeld Australië 2005, toen ik in de derde auto reed – weet je nog dat we tijdens de vrije training een derde auto hadden? – ik reed een paar ronden en hij stelde me slechts één vraag.

Fernando Alonso, Aston Martin, and Pedro de la Rosa

Fernando Alonso, Aston Martin en Pedro de la Rosa

Foto door: Mark Sutton

"Hij zei: ‘Waarom kun je niet sneller de eerste bocht in?’ En ik zei: ‘Nou, als ik de eerste bocht in ga, draai ik het stuur en de auto onderstuurt gewoon weg, dus ik kan niet sneller.’ En hij zei: ‘Laat me eens zien hoeveel je in die bocht stuurt, bij de apex.’ En ik deed zoiets met mijn handen, min of meer. En hij zei: ‘Oké, dat is zes graden.’

"En hij zei: 'In de windtunnel kunnen we niet boven de zes graden komen, want als we boven de zes graden gaan, kunnen we de auto niet draaien en die gierbeweging en stuurrespons niet genereren.' Dus zei hij: 'Maar ik heb wel wat ideeën.'

"Hoe dan ook, hij schreef het op, vertrok, en toen hij bij de volgende race terugkwam, had hij wat aanpassingen aan de voorvleugel aangebracht en was de auto een stuk minder stuurgevoelig. En dat is Adrian: hij luistert gewoon naar de coureur. En wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij daadwerkelijk resultaten boekt.

"Hoe dan ook, het is echt geweldig om hem in het team te hebben. Hij is een geweldige leider en iemand die echt inspirerend is voor ons allemaal en voor zoveel jonge ingenieurs die bij Aston Martin zijn gekomen."

Ondanks de problemen in het begin van het seizoen volgt Aston Martin niet de trend van 2026 om het hele jaar door meerdere upgrades door te voeren. In plaats daarvan concentreert het zijn inspanningen op het leveren van een groot nieuw pakket in Spa, terwijl Honda blijft werken aan verbeteringen aan zijn krachtbron.

"We werken aan alles", benadrukte Alonso in Barcelona, "en hopelijk kunnen we de mensen in de tweede helft van het seizoen iets geven om voor te juichen."

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