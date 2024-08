De eerste F1-race van Alex Albon: Dikke boeken lezen

De weg naar de Formule 1 is voor Alexander Albon Ansusinha niet geplaveid. De in Londen uit een Thaise moeder en Britse vader geboren coureur van Williams, treedt in 2012 toe tot de Red Bull Drivers Academy. Red Bull heeft in die tijd nog sterke banden met motorleverancier Renault en hij wordt gestald in de Formule Renault Europacup. Na drie seizoenen promoveert Albon in 2015 naar het Europese Formule 3-kampioenschap waarin hij zevende wordt. Het opent de deur naar het GP3-team van ART, waarmee hij in 2016 in de GP3 Series rijdt met onder anderen Charles Leclerc, Nyck de Vries en Alex Palou.

Albon wordt tweede in het kampioenschap en promoveert in 2017 naar de Formule 2 waarin hij twee jaar blijft en vooral in 2018 - namens DAMS - memorabele duels uitvecht met George Russell, Lando Norris en De Vries. Albon wordt uiteindelijk derde en tekent een contract bij Nissan e.dams om vanaf december naar de Formule E over te stappen. Als er echter met het vertrek van Brendon Hartley en Pierre Gasly (als vervanger van Daniel Ricciardo naar Red Bull) twee stoeltjes vrijkomen bij Toro Rosso, is Red Bull er als de kippen bij om Albon een contract voor het team uit Faenza aan te bieden.

Dikke boeken

Dat de Formule 2 en de Formule 1 een wereld van verschil zijn, merkt Albon tijdens de wintertest in Barcelona. Hij moet er bijvoorbeeld een flinke stapel boeken met technische informatie voor lezen. "Het zijn er echt veel, ik kon het niet geloven. Vooral die over het stuurwiel is dik, dus het was fijn om me in te kunnen lezen. Er gaat veel techniek schuil achter het rijden, daar moet je verstand van hebben."

Half maart is het dan zover. Albon meldt zich in Melbourne voor zijn debuut, op een circuit dat hij niet kent. "Melbourne heeft niet het makkelijkste circuit, dus het zal wel een eye-opener worden, maar ik heb er veel zin in", laat de dan 22-jarige coureur weten. Tijdens de eerste vrije trainingen spint Albon enige malen op het listige circuit Melbourne Park. "Het is hier behoorlijk winderig. Deze wagens zijn natuurlijk zo gevoelig, helemaal met de mee- en tegenwind die over dit circuit waait", legt hij na de vrijdagsessies uit. "In Barcelona heb je daar geen last van, dus het was nieuw voor me. Het is waarschijnlijk een beetje onervarenheid van mij en dat de banden te heet werden, dus een combinatie van factoren. Maar het is niets ernstigs."

Alexander Albon, Toro Rosso STR14 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Op zaterdag gaat het al een stuk beter. Albon kwalificeert zich op de dertiende plaats voor de Grand Prix van zondag. In de race zelf kan hij niet verder naar voren rijden en hij eindigt op de veertiende plaats. Wat hem vooral bijblijft, is de noodzaak van het sparen van de banden. "Als je andere wagens volgt, hebben de banden het heel zwaar. Duels aangaan is dus heel moeilijk en je kunt amper twee ronden achter iemand aanrijden zonder de banden te oververhitten. Inhalen is niet makkelijk, zeker niet in Melbourne."

Bandenmanagement

Bij Toro Rosso is men buitengewoon tevreden over de debutant. "Hij deed het heel goed", aldus technisch directeur Jody Egginton. "Hij heeft veel geleerd over bandenmanagement en hoe je een race indeelt. Het was waarschijnlijk ook de eerste keer dat hij blauwe vlaggen heeft ervaren. Hij deed het goed en heeft zich in positieve zin laten opmerken. Ik ben er zeker van dat we dit traject verder kunnen zetten."

Ook teambaas Franz Tost is in de wolken met de nieuwkomer. "Alex deed het verrassend goed. We mogen niet vergeten dat het zijn eerste keer is in Melbourne", zegt de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Hij slaagde er bijna in om tot in Q3 te komen. En in de race maakte hij een heel goede start en had hij een goede eerste stint op de zachte banden. Hij werkte de race af zonder fouten, dat is ook veelbelovend."

Dat Tost het goed zag is inmiddels wel duidelijk. Albon scoort twee weken later in Bahrein zijn eerste punten en wordt enkele maanden later – als Gasly wordt weggestuurd bij Red Bull – teamgenoot van Verstappen bij de hoofdmacht. Inmiddels is hij een vaste waarde bij Williams.