De cultuuromslag achter het 'nieuwe' Haas F1-team

Haas F1 Team finishte afgelopen seizoen op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap. Ontevreden over het gebrek aan vooruitgang en onenigheid over de financiën, besloot teameigenaar Gene Haas dat het roer om moest. Het contract van teambaas Günther Steiner werd niet verlengd en niet te verlengen en technische man Ayao Komatsu (voorheen de director of engineering van het team) werd naar voren geschoven als het nieuwe gezicht.

Aan de Japanner de taak om de verschillende afdelingen van Haas (naast het hoofdkantoor in het Engelse Banbury heeft het team ook mensen werken op de Ferrari-fabriek in Maranello en bij chassisbouwer Dallara) efficiënter met elkaar te laten samenwerken, kosten te besparen en de prestaties te verhogen. Geen gemakkelijke taak voor Komatsu die begon met een reorganisatie. Damien Brayshaw werd gepromoveerd tot head of vehicle preformance, een functie die het team nog niet had, maar wel overeenkomt met die van de meeste andere teams. Komatsu nam afscheid van technisch directeur Simone Resta en verving hem door Andrea De Zordo, die tot dit seizoen hoofd van de ontwerpafdeling van Haas was.

Andrea De Zordo, Technisch Directeur, Haas F1-team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Komatsu koos doelbewust voor interne promoties. Brayshaw en De Zordo waren direct beschikbaar zonder periode van gardening leave en kostten beduidend minder dan externen aantrekken, maar hun promotie gaf ook aan dat de nieuwe teambaas vertrouwen heeft in 'zijn eigen mensen'. "Ik heb vanaf dag een gezegd dat we heel goede mensen in huis hebben", aldus Komatsu in gesprek met Motorsport.com. "Het is gewoon een kwestie van zorgen dat ze zich veilig voelen, dat het oké is om fouten te maken. Wees gewoon open, transparant. Dat is het belangrijkste."

Kinderziektes

Dat de interne veranderingen met kinderziektes gepaard gaan, is duidelijk. Een communicatiefout leidde ertoe dat de achtervleugels van de Haas VF-24 in Monaco niet door de keuring van de FIA kwamen. Dat betekende dat Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hun race vanaf de achterkant van det veld moesten starten. Een pijnlijk, maar leerzaam incident, constateert Komatsu.

"Als de ontwerpers absoluut duidelijk hadden gemaakt dat de ontwerpintentie [van deze vleugel] anders was dan de vleugels die we eerder gebruikten en ze dus vooraf gecontroleerd hadden moeten worden, dan had dat zeker geholpen", zei Komatsu. "We moeten dit gewoon accepteren als een fout van het team en er vervolgens van leren en ervoor zorgen dat we niet nog een keer dezelfde fout maken."

Komatsu hamert continu op communicatie en het lijkt er op dat hij daarmee zijn gelijk haalt. Toen Motorsport.com De Zordo vroeg naar de communicatieverbeteringen bij het team, antwoordde de Italiaan: "Ik denk dat het – op een positieve manier – een van de belangrijkste veranderingen is. Eerlijk gezegd geniet ik er van hoe we nu werken. Thuis en op het circuit, in Maranello en Banbury: we praten veel meer met elkaar. We zijn ook veel opener over het bespreken van problemen. Als we iets zien dat niet werkt, zijn we veel objectiever over het probleem en proberen we het te begrijpen, te accepteren en op basis daarvan iets beters te bouwen."

Brayshaw, die nu een veel meer overkoepelende rol heeft en meer het cement is geworden tussen de verschillende afdelingen, geeft toe dat nog lang niet alles gladjes verloopt. Hij ziet wel progressie. "Het is duidelijk nog vroeg en we hebben natuurlijk ook te maken met een grote verandering in de technische structuur. We proberen nog steeds te ontdekken hoe dat allemaal werkt, maar er is veel aandacht voor effectieve communicatie tussen de verschillende afdelingen. Dat klinkt heel minimaal en makkelijk, maar is eigenlijk heel belangrijk."

Updates

Uiteraard valt en staat de snelheid van een F1-auto niet met de interne communicatie. De auto zelf moet ook gewoon snel(ler) zijn. De VF-24 van dit seizoen is nog ontworpen door het technische team dat door Steiner was samengesteld en in die zin verdient de voormalig teambaas nog wel enig krediet. Een van de belangrijkste winstpunten van de nieuwe auto is dat de banden niet meer worden opgevreten in racetempo. Vorig jaar was het standaard dat Hülkenberg en Magnussen degelijke kwalificaties aflegden, maar in de races achterop raakten door hevige bandenslijtage.

Dat probleem is aangepakt en vanaf het begin van dit jaar doet de nieuwe auto mee om de punten. Maar om de concurrentie bij te blijven, moet er volop doorontwikkeld worden. "Ayao [Komatsu] is er erg op gebrand om de auto agressief te ontwikkelen, omdat we zien dat iedereen vooruitgang boekt", legde Brayshaw uit. "We hebben het geluk dat we voor liggen op Sauber en Alpine, maar er is geen garantie dat dit zo blijft. We hebben een zeer efficiënte auto en dat is echt een positieve stap geweest in de winter. De bedoeling is om te proberen dat niet te verliezen. Hopelijk komt er ergens in de komende races weer een redelijk grote update."

Aanvullende rapportage door Jonathan Noble