Lange tijd gold Rubens Barrichello als de meest ervaren coureur van de Formule 1. De Braziliaan stond aan de start van 323 Grands Prix en behaalde drie van zijn elf zeges op het circuit van Monza. Het was zijn succesvolste circuit in F1 en het feest was nog groter omdat hij in 2002 en 2004 won in de kleuren van Ferrari. Twintig jaar na het behalen van de 1-2 op Monza in de dominante F2004, keert Barrichello terug op het circuit waar hij in 2009 zijn laatste GP-zege pakte namens Brawn GP. Dit keer rijdt Barrichello in de Lamborghini Huracan GT3 tijdens het International GT Open. Niet alleen de locatie is iets bijzonders voor de 52-jarige coureur.

Wat hem nog meer nostalgische gevoelens zal opleveren, is het team waar hij voor gaat rijden. Na 32 jaar keert hij namelijk terug bij Il Barone Rampante, het team waar hij in 1992 zijn International F3000-debuut mee maakte. Barrichello was al een rijzende ster met het Britse Formule 3-kampioenschap op zak en maakte meteen indruk toen hij in 1992 overstapte naar wat toen de belangrijkste opstapklasse van F1 was, achter het stuur van de onmiskenbare geel-paarse Reynard-Judd van IBR. Barrichello kroop naadloos in de plaats van Alex Zanardi, die als rookie tijdens het eerste seizoen voor het team van Guiseppe Cipriani in 1991 een gooi deed naar de titel, en stond bij de eerste de beste gelegenheid op het podium in Silverstone, waar hij tweede werd achter de Pacific Reynard van Jordi Gene.

Het zette de toon voor een ontzettend consistent seizoen waarin hij het jaar begon met drie podiumplaatsen uit evenveel races. Een foutloos bezoek aan Pau, een hele opgave voor een nieuwkomer, leverde hem de derde plaats op en werd gevolgd door een tweede plaats achter zijn teamgenoot Andrea Montermini in Barcelona. Op dat moment leidde hij het klassement, maar een reeks overwinningen voor Luca Badoer's Crypton Reynard ontnam hem uiteindelijk de titel.

Voldoening

Een verandering van motor halverwege het seizoen naar de Mader Cosworth die Crypton gebruikte, leidde niet tot het gehoopte succes en Barrichello eindigde het seizoen zonder overwinning, maar wel als een indrukwekkende derde in het klassement. Als hij in 1993 was teruggekeerd, was hij waarschijnlijk de beste van het veld geweest, maar dat was niet nodig geweest. Zijn prestaties voor IBR hadden hem op weg geholpen naar F1 met Jordan in 1993 en hij keek nooit meer achterom.

IBR verdween in 1993 van de F3000-grid, maar werd nieuw leven ingeblazen voor Cipriani in de GT-racerij. De Italiaan heeft al zijn derde Am-klassetitel veroverd in het GT Open en voor de seizoensfinale van 2024 op 19 en 20 oktober stapt hij over naar de Pro-Am-klasse om samen te racen met een van zijn meest gewaardeerde voormalige coureurs. Barrichello heeft al met de Huracan getest op het circuit van Barcelona. In 2022 won Barrichello ook al een race in het Italiaanse GT-kampioenschap samen met oud-F1-coureur Giancarlo Fisichella, op het circuit van Vallelunga. Toen reed hij nog in de Ferrari 488 GT3.

"Ik ben heel blij om op Monza te racen met Il Barone Rampante in de Lamborghini Huracan", zegt Barrichello. "Ik had al met ze geracet toen we nog in de Formule 3000 reden. Het team is natuurlijk van categorie en leden veranderd, maar het is nog steeds een uitstekend team. Ze hebben de titel in de Am-klasse al gewonnen en streden bij elke race om het podium. Racen op Monza is altijd speciaal voor mij. Ik heb hier twee keer gewonnen met Ferrari en één keer met Brawn GP. Ik heb prachtige momenten beleefd toen ik met Ferrari reed en ik kan de geweldige steun van de fans niet vergeten, die me altijd met genegenheid volgden, zelfs toen ik naar een ander team overstapte. Ik neem voor het eerst deel aan het GT Open, dus het zal allemaal nieuw zijn voor mijn. Ik heb de kans gekregen om in Barcelona al wat ronden te rijden in de auto en ik moet zeggen dat ik me goed voelde."

Het kan bovendien een bijzonder weekend worden voor de familie Barrichello. Zijn zoon Fernando komt namelijk in het voorprogramma uit in het Euroformula Open, waar hij derde staat. "Het wordt een druk weekend en hopelijk vol voldoening voor het hele gezin!", besluit Barrichello.