De beste F1-streamingopties in Nederland en daarbuiten voor seizoen 2022

De Formule 1-rechten zijn vanaf het seizoen 2022 in handen van nieuwkomer Viaplay. Wie in Nederland naar de verrichtingen van Max Verstappen en co wil kijken, zal een abonnement bij de Scandinavische streamingdienst moeten afsluiten. Een abonnement kost 13,99 euro per maand. Daarnaast kan je ook bij tv-providers als KPN en Ziggo rechtstreeks een Viaplay-abonnement afsluiten, zodat de Formule 1 direct op je televisie te zien is.

Gratis buitenlandse F1-streams

Er zijn enkele landen waar online gratis officiële F1-streams worden aangeboden. Daarbij is het wel zo dat deze streams vaak alleen werken als jij zelf ook in dat land aanwezig bent, of een IP-adres uit dat land gebruikt. Dit laatste kan je echter gemakkelijk regelen, door een VPN (virtual private network) te gebruiken.

Met een VPN-app op je computer, tablet of smartphone kan je je internetverkeer gemakkelijk omleiden via een ander land. Je kan dan het internet op alsof je in dat andere land zit. Dit helpt je om toegang te krijgen tot je favoriete F1-streamingdiensten, overal ter wereld. Bij VPNgids vind je meer uitleg over hoe een VPN je helpt om gratis legale formule 1 streams te kijken.

Viaplay goede optie voor in Nederland, maar vaak niet voor het buitenland

Viaplay werkt goed vanuit Nederland en er zijn verschillende manieren om een abonnement af te sluiten (stand-alone of als add-on bij bijvoorbeeld Ziggo en KPN).

Het nadeel van het Viaplay-abonnement is dat je hiermee alleen in Nederland naar Formule 1 kunt kijken. Door een geo-block kan je in het buitenland veelal niet terecht bij de aanbieder. Daarnaast blokkeert Viaplay actief veel VPN-services, waardoor je mogelijk aangewezen bent op een alternatief als je F1 wil kijken vanuit het buitenland.

F1TV Pro als alternatief voor Viaplay

Naast de Viaplay-optie heb je ook F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier kan je ook ongestoord naar alle vrije trainingen, kwalificaties en Grands Prix van het seizoen 2022 kijken. Je krijgt bovendien toegang tot extra features als live timing, live driver tracker en je kijkt mee met de onboardcamera van je favoriete coureur. Ook kan je hier naar andere raceklassen zoals Formule 2 en Formule 3 kijken. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. Er is ook een maandelijkse abonnementsvorm verkrijgbaar voor 7,99 euro. Deze streamingdienst is in nagenoeg alle landen te ontvangen, dus hiermee kan je ook op vakantie lekker naar de Formule 1 kijken.

Ziggo en NOS voor wie de F1-samenvattingen genoeg vindt

Heb je voldoende aan samenvattingen? Dan kan je komend seizoen terecht bij Ziggo en de NOS. Eerstgenoemde zendt op alle Grand Prix-dagen een samenvatting van de actie uit. De NOS brengt op zondagavond een programma met hoogtepunten van de race. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan via de Ziggo Go-app in heel Europa al naar de F1-uitzendingen kijken. Buiten Europa is een VPN-verbinding handig, want dan kan je de app laten geloven dat je in Nederland zit en zo alsnog naar de Nederlandse uitzending kijken. Dat geldt zowel voor de uitzendingen van Ziggo als voor de NOS.

Sommige streamingdiensten blijven lastig te bereiken

Zelfs als je een VPN hebt, dan heb je bij veel legale zenders nog altijd een abonnement nodig om Formule 1 te kijken. Enkele populaire aanbieders, zoals Sky, zijn ook met een VPN niet te zien. Zij maken namelijk gebruik van regio gebonden abonnementen, waarbij ze via creditcard of andere betaalmethoden checken in welk land je woont. Op deze manier proberen ze te voorkomen dat er vanuit andere landen naar evenementen gekeken kan worden waarvoor betaald moet worden. Zo houden ze de touwtjes stevig in handen.