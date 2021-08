Davina Michelle zingt volkslied voorafgaand aan Dutch GP 2021

Vlak voor de eerste Formule 1-race in 36 jaar mag Michelle het Wilhelmus ten gehore brengen. Daarbij krijgt ze begeleiding van het Luchtmacht orkest. De voormalig deelnemer aan Idols heeft naar eigen zeggen een groot hart voor de racerij. Speciaal voor de terugkeer van de Dutch GP bracht ze in 2020 het nummer ‘Beat me’ uit. De Grand Prix ging dat jaar uiteraard niet door vanwege de pandemie. Michelle zou aanvankelijk voor het Ultimate Race Festival naar Zandvoort komen om een optreden te doen, maar dat gaat niet door. Het betekent dat er qua entertainment minder te doen zal zijn, maar de organisatie geeft aan onveranderd ambitieus te zijn voor de editie van 2022.

Intussen is de opbouw van Circuit Zandvoort in volle gang voordat de Formule 1 aankomende week neerstrijkt op het duinencircuit. “Het tempo van de opbouw is echt indrukwekkend”, aldus sportief directeur Jan Lammers. “Elke dag weer. Het wordt prachtig. Helaas kunnen niet alle fans dit meemaken, maar volgend jaar hebben de fans die dit jaar zijn afgevallen gegarandeerd een ticket voor het Ultimate Race Festival. Een event met volop racespektakel, optredens van nationale en internationale artiesten en een bomvolle F1 Fanzone met activiteiten voor het hele gezin.”