David Croft spreekt Lewis Hamilton aan op ‘slordige fouten’ en pijnlijke F1-straffen

Sky Sports Formula 1-hoofdcommentator David Croft heeft Lewis Hamilton aangesproken op het maken van "slordige fouten" in recente races.

Na een moeilijke debuutcampagne voor Ferrari in 2025 heeft de zevenvoudig kampioen dit jaar een opmerkelijke opleving doorgemaakt.

De 41-jarige staat momenteel tweede in het rijdersklassement met 169 punten, 50 punten achter Mercedes-coureur en kampioenschapsleider Kimi Antonelli bij het ingaan van de zomerstop. Hij behaalde in juni ook zijn eerste Grand Prix-zege voor de formatie uit Maranello tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya.

Maar zijn momentum werd afgeremd tijdens de recente Grand Prix van Hongarije, waar hij als vijfde finishte en gedurende het weekend twee afzonderlijke straffen opliep. Sprekend in de Sky Sports F1 Show is Croft op een reeks "slordige fouten" van de Brit.

"Zijn tweede stint was niet bijzonder goed. En ik vraag me af of dat kwam doordat hij achter de Racing Bulls de baan op werd gestuurd en dat zijn banden beïnvloedde," zei Croft terwijl hij terugblikte op Hamiltons race op de Hungaroring.

"Maar het ging van kwaad tot erger. En toen maakte Lewis het nog erger met opnieuw een slordige fout. We moeten niet geïsoleerd naar de Ferrari-strategie kijken. Lewis maakt nu slordige fouten."

Hij somde vervolgens Hamiltons recente straffen op, waaronder een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat in Monaco, een tijdstraf van vijf seconden op Silverstone voor bewegen vóór het startsignaal, een tijdstraf van vijf seconden op Spa voor het veroorzaken van een aanrijding met George Russell, een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens de kwalificatie en een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat in Hongarije.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Hoewel Ferrari de schuld op zich nam voor de gridstraf van drie plaatsen in Hongarije, met de uitleg dat het Hamilton te laat informeerde over de naderende Piastri, stelde Croft dat Hamilton in zijn spiegels had moeten kijken.

"Hij had nog steeds in zijn spiegels moeten kijken," vervolgde Croft. "Het spijt me. Hij was de eerste coureur die aan een ronde begon. Daarom had hij moeten weten dat andere coureurs aan een ronde zouden beginnen terwijl hij finishte.

"Je kunt geen goede posities weggooien door dit soort fouten te maken. Ik wil niet te hard zijn voor Lewis. Ik denk dat hij de grootste aller tijden is, maar dit zijn geen fouten die een coureur met zijn kwaliteiten en ervaring zou moeten maken."