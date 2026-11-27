Formule 1 GP van Qatar

David Croft: Max Verstappen heeft de race-intelligentie van Fernando Alonso, maar is sneller

David Croft gelooft dat Max Verstappen het strategische brein van Fernando Alonso combineert met een duidelijk snelheidsvoordeel

Lydia Mee

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 10:26

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Sky Sports Formule 1-hoofdcommentator David Croft ziet het slimme racen van Fernando Alonso terug in Max Verstappen, maar voegt eraan toe dat de viervoudig kampioen meer snelheid heeft.

In de F1 Show-podcast van Sky Sports, na de zege van Verstappen in de Grand Prix van Las Vegas, werd Croft gevraagd samen te vatten wat hij van de Red Bull-coureur had gezien. Hij begon met een vergelijking met de tweevoudig kampioen, die op 45-jarige leeftijd nog altijd racet.

Volgens Croft heeft Verstappen de kwaliteit die de loopbaan van Alonso heeft gekenmerkt al in huis, en meer dan dat. "Max heeft wat Fernando Alonso heeft, maar dan met meer snelheid erbij", legde Croft uit. "Dat is het vermogen om strategisch te denken, je door een race heen te denken en op elk moment precies te weten wat je doet. Maar hij is daadwerkelijk sneller dan Fernando Alonso."

Die kwaliteit was in de slotronden in Las Vegas te zien. Volgens Croft vond Verstappen het prima om als tweede de laatste ronde in te gaan, in plaats van aan de leiding te rijden. Hij vond dat Mercedes-coureur George Russell een ander plan had.

"Daarom ging hij voor de actie op Kimi, want daarna wilde hij Max aanvallen en vooraan rijden. Max wilde tweede liggen. Het leek bijna op een sprintwedstrijd op een wielerbaan", vervolgde hij.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Croft twijfelde er niet aan waar Verstappen daarmee staat, ook al is hij het niet altijd eens met wat de Nederlander zegt of op de baan doet.

"Hij is op dit moment gewoon de complete coureur", zei hij. "Wat je ook vindt van wat hij zegt, en wat je ook vindt van wat hij soms op de baan doet, er is geen twijfel dat hij op dit moment de beste coureur op de baan is. Je zult van goeden huize moeten komen om hem in gelijkwaardig materiaal te verslaan, en dat maakt volgend jaar zo interessant."

Mercedes-coureur Kimi Antonelli veroverde de wereldtitel bij de coureurs tijdens de Grand Prix van Mexico, maar Verstappen strijdt om de tweede plaats. De 29-jarige staat momenteel tweede met 304 punten, met Ferrari-coureur Lewis Hamilton op de derde plaats met 267 punten.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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