Coulthard waarschuwt Russell: "Zien een ommekeer bij Hamilton"

De eerste races van het seizoen begonnen net als in 2022 niet goed voor Mercedes, dat opnieuw tegen een flinke achterstand ten opzichte van Red Bull Racing aankeek. Zo moest het team, dat van 2014 tot en met 2021 de constructeurstitel in de wacht sleepte, zich vooral richten op Aston Martin en Ferrari. Dankzij de updates die in Monaco zijn geïntroduceerd zijn er weer stappen vooruit gezet bij Mercedes, wat resulteerde in een dubbelpodium in Barcelona en de derde plaats voor Lewis Hamilton in Canada.

Mercedes heeft voorlopig niets te klagen over de verrichtingen van haar coureurs. Hamilton heeft in acht races 102 punten gescoord, terwijl George Russell mede dankzij twee uitvalbeurten op 65 punten staat. Oud-Formule 1-coureur David Coulthard gaf eerder dit jaar aan dat Hamilton zijn mojo 'een beetje verloren' had, terwijl Russell 'niet te hard van stapel moet lopen'. Die woorden slikt hij nu deels weer in. "We zijn het allebei met elkaar eens dat Russell in potentie een toekomstig wereldkampioen is", zegt Coulthard in de podcast Formula For Success, die hij samen met Eddie Jordan produceert. "Een briljante coureur, volledig toegewijd en supergoed in alle aspecten van een Grand Prix-coureur. Maar we waarschuwden wel: wees voorzichtig, loopt niet te hard van stapel. Als Lewis in vorm is, is hij een geduchte teamgenoot. Dat betekent niet dat hij onverslaanbaar is, want wijlen Ayrton Senna werd ook af en toe verslagen door zijn teamgenoten. Maar we zien een ommekeer: Lewis oogt superscherp en je merkt het in de communicatie met zijn team."

Jordan is op zijn beurt positief verrast door de prestaties van Russell dit seizoen. "Ik was eerst superbezorgd, zoals ik eerder aangaf, maar George heeft absoluut alle verwachtingen overtroffen. Hij is briljant en potentieel een toekomstig wereldkampioen - als hij zich in de juiste positie en juiste auto bevind." Toch plaatst de voormalig teameigenaar een kanttekening. "Lewis is een stap verder gegaan en heeft zijn mojo weer te pakken. Hij reed een goede, tactische race", doelt de Ier op de Canadese Grand Prix. "Het is bemoedigend om te zien wat er bij Mercedes gebeurt, maar ze hebben nog wel een gat te overbruggen naar Aston Martin. Ze zien er nog steeds erg sterk uit, ze komen nog wel wat tienden tekort ten opzichte van Red Bull."

Voor dat laatstgenoemde team verwacht Jordan niet dat het succesverhaal binnen afzienbare tijd ten einde komt. "Ik zie Red Bull in de toekomst niet lijden", wijst hij naar het verloop van de eerste acht races als reden dat er niet snel verandering zal komen in de rangorde. "Ik denk dat dit kampioenschap al gelopen is, het spijt me om te zeggen. Ik zie het niet gebeuren dat iemand in de buurt van Max komt."