Coulthard: Of mensen het leuk vinden of niet, verschil Max en Checo is helder

Aan het eind van het Formule 1-seizoen 2022 kan Red Bull Racing zeer overtuigende cijfers overleggen. De formatie van Christian Horner heeft zeventien van de tweeëntwintig races winnend afgesloten, waarbij Max Verstappen het zwart-wit geblokt vijftien keer als eerste heeft gezien. "Die cijfers spreken in mijn optiek al voor zichzelf", reageert David Coulthard in gesprek met Motorsport.com. "Max heeft dit hele jaar op een bijzonder hoog niveau gepresteerd. Hij heeft de potentie van de Red Bull-auto eigenlijk optimaal benut."

Dat laatste is vooral het geval geweest naarmate de RB18 lichter werd en scherper aanvoelde aan de voorkant. Volgens Verstappen was de race in Baku een belangrijk moment daarin, dus na de GP van Monaco en de kwalificatie in Azerbeidzjan, waarin Sergio Perez hem nog voorbleef. Sindsdien heeft Verstappen zijn hielen laten zien aan de Mexicaan en afstand genomen in het WK. De vader van Perez liet rond de GP van Abu Dhabi nog optekenen dat Verstappen 'de hete adem van Checo' zou voelen en dat zijn zoon 'de echt moeilijke races' wint, refererend aan Monaco en Singapore.

Coulthard ziet dat logischerwijs heel anders. "Het ligt absoluut niet alleen aan de auto. Dat kun je ook goed zien in de vergelijking tussen Max en Checo. Kijk maar naar wat Checo dit jaar heeft gedaan en wat Max heeft laten zien. Daar zit nogal een verschil in, of mensen Max nou leuk vinden of niet. Maar er valt niets af te dingen op zijn prestaties en de snelheid." Die snelheid is volgens Verstappen zelf niet wezenlijk anders dan toen hij in mei 2016 bij Red Bull Racing instapte. Alleen de opgedane ervaring leidt logischerwijs tot een completere rijder. Coulthard onderstreept dat laatste en wijst naar de rol die het intense Formule 1-seizoen 2021 daarin heeft gespeeld: "Het winnen van de titel in 2021 heeft Max in mijn optiek nog weer iets sterker gemaakt."

In 2023 ronde twee van Verstappen tegen Hamilton?

Het afgelopen jaar was Mercedes niet de voornaamste tegenstander. Maar doordat het team van Toto Wolff porpoising aan het eind van 2022 onder controle had en een verbeterde vorm toonde, houdt Coulthard er serieus rekening mee dat Verstappen en Red Bull in 2023 wel tegen het merk met de ster moeten opboksen. "Ik denk absoluut dat Mercedes volgend er jaar dichterbij zit, ja. Ze hebben de stijgende lijn in ieder geval te pakken. En laten we heel eerlijk zijn: in principe hebben ze nu al een Grand Prix-auto die in staat is om races te winnen. Zo simpel is het. Ze hebben er maar één en met de sprintrace erbij twee gewonnen, maar de auto heeft wel degelijk potentie en is in theorie een winnende auto. Dat is onmiskenbaar."

Als Mercedes de verwachte stap daadwerkelijk maakt en Ferrari ook iets minder steken laat vallen in de uitvoering op zondag, rekent Coulthard op een zeer vermakelijke strijd in 2023. "Ik denk dat we volgend jaar zelfs een gevecht tussen drie teams kunnen krijgen, met Mercedes en Ferrari er allebei bij. Dat zou voor ons natuurlijk geweldig zijn. Het laat ook zien dat het nieuwe reglement, dat in 2022 is geïntroduceerd, in de basis goed werkt", sluit de man met 246 F1-starts achter zijn naam af.

Lees ook de special met David Coulthard over de beginjaren van Red Bull Racing: Special: Red Bull, van 'party team' tot F1-titels met Verstappen en Vettel