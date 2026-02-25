Coulthard twijfelt aan F1-rentree Pérez: "Je moet je teamgenoot verslaan"

David Coulthard heeft zijn twijfels uitgesproken over de rentree van Sergio Pérez in de Formule 1. De Schot stelt dat diens teamgenoot bij Cadillac, Valtteri Bottas, beter voorbereid is op een rentree in de koningsklasse.

Cadillac F1 wacht volgend weekend in Melbourne de grote vuurdoop: die dag rijdt het team zijn eerste Grand Prix Formule 1 ooit. Aan ervaring ontbreekt het niet. Achter het stuur van de twee (nog steeds naamloze) auto's zitten Sergio Pérez en Valltteri Bottas, samen goed voor 527 F1-starts.

Zowel Bottas als Pérez verloren eind 2024 hun vaste zitje in de Formule 1. Waar Bottas in 2025 als reservecoureur terugkeerde bij zijn oude werkgever Mercedes, daar nam Pérez een sabbatical om zich te richten op zijn gezin. De Mexicaan gaf destijds aan alleen terug te keren als zich de juiste kans zou aandienen.

"Ik denk niet dat er iets mis is met de twee coureurs die ze hebben", zei Coulthard in de Up To Speed-podcast over de rijderskeuze van Cadillac. "Het is op basis van hun carrières tot nu toe niet het snelste rijdersduo in de Formule 1, maar wel een veilige keuze. Ze hebben geen rookies nodig die auto’s afschrijven. Ze moeten vooral op snelheid komen met de werking van het team en de nieuwe reglementen en dat soort zaken. Dus ik denk eigenlijk dat ze een slimme keuze hebben gemaakt."

Bottas en Pérez hebben - als tweede coureurs bij een topteam - een redelijk vergelijkbaar cv. Beiden reden meer dan tweehonderd Grands Prix, hebben ervaring met de druk van een kampioensteam (Mercedes en Red Bull). De Fin won in zijn carrière tien Grands Prix, voor Pérez staat de teller op zes.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Dienende rol

Toch denkt Coulthard dat Bottas bij Cadillac de beste papieren heeft: "Ik denk dat Bottas beter voorbereid is, omdat hij die Mercedes-informatie meebrengt. Hij heeft het hele afgelopen jaar met Mercedes gewerkt, in de simulator en dergelijke. Ik maak me een beetje zorgen over Pérez, die echt heeft genoten van een jaar siësta. Ik twijfel niet aan zijn inzet, maar kun je de knop weer omzetten als je hem hebt uitgezet?"

Als tweede coureurs naast Mercedes en Red Bull (Lewis Hamilton en Max Verstappen) hadden Bottas en Pérez vooral een dienende rol. Nu krijgen beiden de kans om als kopman op te treden, en Coulthard denkt dat Bottas in dat opzicht een streepje voor heeft. "Ze zijn oud genoeg om professioneel te zijn buiten de auto. Ze weten dat ze moeten werken voor het grotere belang van het team. Maar vergis je niet: hun persoonlijke teams, managers, fysio’s en iedereen om hen heen…"

"Het succes van je teamgenoot is jouw falen", vervolgde Coulthard. "Je móét je teamgenoot verslaan. “En als we het nu zouden moeten inschatten, dan denk ik dat Bottas een betere kans heeft om Pérez te verslaan, simpelweg omdat hij recenter actief is geweest."