Van Coulthard tot Schumachers Ferrari: F1-demo's op TT Circuit Assen

In Assen is het dit weekend traditiegetrouw weer tijd voor de Racing Day(s), editie nummer 25. Het gratis publieksevenement staat synoniem voor een weekend boordevol auto- en motorsport, waarbij enige Formule 1-actie niet mag ontbreken. Net als twee jaar geleden vormen David Coulthard en Red Bull Racing de hoofdattracties. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar stapt voor de gelegenheid in de RB7, de kampioensauto van Sebastian Vettel uit het Formule 1-seizoen 2011. Coulthard mocht zijn kunsten donderdagavond ook alvast langs de Vaart in Assen vertonen tijdens de zogenaamde City Demo.

Twee dagen later was het tijd om op het circuit in de RB7 te stappen. "Dit is één van de mooiere circuits om op te rijden met enorm veel snelle bochten erin", refereert Coulthard vooral aan de Zuidlus van het circuit. De Ramshoek spreekt daarbij het meest tot de verbeelding, al vervolgt de inmiddels 53-jarige DC: "Ik kan er niet echt een specifieke bocht uitpikken, maar ik heb gewoon genoten van de hele baan. Het is altijd een goed gevoel om weer in een Formule 1-auto te mogen stappen."

Ferrari van Schumacher en de tweezitter van MP Motorsport

Coulthard was zaterdag overigens niet de oudste bestuurder van een Formule 1-auto op het Drentse asfaltlint. Zo konden de toeschouwers ook genieten van de Ferrari 310B, de auto waar Michael Schumacher in het Formule 1-seizoen 1997 mee in actie kwam. Achter het stuur van de prachtige rode bolide is tegenwoordig Erich Zech te vinden, een 80-jarige Duitser die pas vorig jaar heeft leren racen met meerdere track days. Het gejank van de V10 kon toeschouwers op de hoofdtribune wel bekoren, overigens net als de Benetton en de Toro Rosso van Ingo Gerstl die niet mag ontbreken in Assen.

Geluid produceren ook zonder meer de A1GP-tweezitters van MP Motorsport, waarin Jeroen Bleekemolen en Richard Verschoor gelukkigen mee mochten nemen. "Ik herken het dashboard en alles nog wel uit de periode dat ik zelf in de A1GP reed", laat Bleekemolen met een lach weten. "Ik heb geen idee wie er vandaag allemaal met me mee hebben gereden, maar ze hebben me in ieder geval niet op de schouder getikt dat het langzamer moest. Dus ach, misschien moet ik dan nog maar iets meer pushen."

Naast alle demonstraties in de Drentse hoofdstad stonden er ook talloze raceklassen op het programma. Zo zegevierde Larry ten Voorde in de Porsche Carrera Cup Benelux, was het spannend in de Maza MX5-Cup en leverden de Superkarts met een enorm deelnemersveld spektakel op. Zondag is de laatste dag van de jaarlijkse Racing Day in Assen, waarop Coulthard wederom in actie zal komen met de RB7.

