Nooit eerder begon Verstappen zo goed aan een seizoen als in 2021. Na twee races staat de teller op één pole-position, een zege en een tweede plaats. Daarmee bezet hij de tweede positie in de titelstrijd. In tegenstelling tot de afgelopen jaren heeft Red Bull Racing vanaf de start van het seizoen een auto waarmee het kan strijden om de overwinningen en dat vergroot Verstappens kansen in de titelstrijd. Coulthard bestempelt de Nederlander dan ook als de favoriet om dit jaar met de hoofdprijs aan de haal te gaan.

“Wat betreft pure snelheid zijn ze de echte top. Red Bull heeft consistent een competitieve auto gebouwd”, stelt de voormalig F1-coureur bij Daily Mail. Wel maakt hij de kanttekening dat de betrouwbaarheid perfect in orde moet zijn. “Dat is het vlak waarop Mercedes de laatste jaren zo sterk was, ze hadden de snelheid in de kwalificatie en ongelofelijke betrouwbaarheid. Het enige wat Max en Red Bull echt in de weg kan staan bij het winnen van dit kampioenschap is denk ik als de racegoden zich bemoeien met de betrouwbaarheid. Hij is namelijk ervaren en volwassen genoeg, wat op 23-jarige leeftijd ongelofelijk lijkt. Toch is hij er meer dan klaar voor.”

Strijd met Hamilton recept voor ‘klassieker’

Na de eerste twee races van 2021 lijkt Verstappen in de strijd om de titel vooral op tegenstand te kunnen rekenen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit heeft momenteel een voorsprong van één punt op zijn Nederlandse concurrent, nadat hij de afgelopen vier seizoenen steeds relatief eenvoudig naar de wereldtitel kon rijden. Daar waar de Mercedes de afgelopen seizoenen de dominante auto was, lijkt dat dit seizoen niet het geval. “Ik denk dat hij geniet van de uitdaging”, stelt Coulthard, die vermoedt dat de strijd met Verstappen het beste omhoog gaat halen in Hamilton. “Hij vindt vaak een extra versnelling als hij gepusht wordt. Dat is geweldig voor wat hij achterlaat, zijn motivatie en de F1-fans.”

De eerste twee races van het seizoen 2021 hebben volgens Coulthard niet teleurgesteld. Hij voorziet ook enkele aanvaringen tussen de titelkandidaten in een seizoen dat alles heeft om een ‘klassieker’ te worden. “We zagen wat contact in de eerste bocht op Imola. Degenen die de F1 al lange tijd volgen zullen zich herinneren dat Prost en Senna twee keer botsten op Suzuka, maar ook de andere situaties. Natuurlijk pleit ik niet voor contact tussen twee racewagens, maar wat levert dat toch memorabele momenten op. Ik denk dat het seizoen alles heeft om een klassieker te worden.”