Coulthard spreekt uit ervaring: Dit maakt Adrian Newey anders dan de rest in F1

Red Bull Racing werkt dit jaar diens twintigste seizoen in de Formule 1 af. De teller staat inmiddels op zeven wereldtitels bij de coureurs en zes bij de constructeurs. Adrian Newey heeft als ontwerper een groot aandeel gehad in de succesvolle historie van Red Bull, waarbij Christian Horner meermaals heeft laten weten dat David Coulthard een belangrijke rol heeft gespeeld in het binnenhalen van Newey. "Ik heb al met Adrian gewerkt sinds ik testcoureur voor Williams was, toen was ik begin twintig. Daarna heb ik natuurlijk ook met hem gewerkt bij McLaren", blikt Coulthard in gesprek met Motorsport.com terug.

Denken als een coureur

Door die jarenlange samenwerking heeft de Schot een goed beeld van wat Newey bijzonder maakt ten opzichte van andere engineers in de Formule 1. "Adrian is overduidelijk een talentvolle ontwerper, maar wat hem onderscheidt van de rest is dat hij denkt als een coureur. Hij racet zelf natuurlijk ook hobbymatig. Adrian rijdt geen rondetijden waarmee hij Max Verstappen angst zal inboezemen, maar hij heeft eerder dit jaar wel weer deelgenomen aan de Historic Grand Prix in Monaco. Hij weet daardoor precies waar een coureur het over heeft als die praat over onderstuur bij op het gas gaan of over de transitie van onderstuur naar overstuur bij het uitkomen van een bocht. Adrian is zelf ook race-engineer geweest en daardoor beschikt hij eigenlijk over het hele pakket."

Vooral dat laatste maakt Newey volgens Coulthard anders dan de meeste knappe koppen die in de Formule 1-paddock rondlopen. "Tegenwoordig zijn het allemaal specialisten, mensen die bijvoorbeeld materiaalengineers zijn. Die weten precies van welke materialen bepaalde onderdelen moeten worden gemaakt. Dat is hun skill set, maar ze zijn niet per se racers. Ze zijn pure engineers. Tegenwoordig heb je enorm veel mensen nodig die gespecialiseerd zijn in een bepaalde rol, maar Adrian z'n leiderschap komt doordat hij het hele proces begrijpt: van het concept uittekenen tot het bouwen en van de auto op de baan zetten tot het rijden. Dat geeft hem volgens mij een competitief voordeel over anderen, die academisch misschien veel hoger staan aangeschreven. Adrian heeft misschien niet het academische C.V. dat veel engineers bang maakt, maar dat is wederom een voorbeeld van theorie versus praktijk. Je hebt kennis uit de praktijk nodig om uiteindelijk tot goede prestaties te komen."

Goede sparringpartner

De woorden van Coulthard sluiten naadloos aan bij wat Verstappen eerder dit jaar al heeft laten weten. Toen het vertrek van Newey publiekelijk bekend werd, erkende de drievoudig wereldkampioen dat Newey de laatste tijd al niet meer betrokken was bij de dagelijkse gang van zaken. Verstappen refereerde echter wel aan de legendarische ontwerper als een goede 'sparringpartner', juist doordat Newey zich met de kwaliteiten en ervaring die Coulthard noemt kan verplaatsen in een coureur. Dat laatste is eveneens van belang bij het verwerken van feedback voor de verdere doorontwikkeling van een auto.