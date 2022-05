Coulthard: Perez moet als serieuze titelkandidaat worden gezien

Martin Brundle zei voorafgaand aan het seizoen Sergio Perez niet als titelmateriaal te zien. Volgens de Brit is de coureur uit Guadalajara niet van hetzelfde niveau als Max Verstappen en Lewis Hamilton. Niettemin staat Perez na vier races derde in de tussenstand, achter Ferrari-rijder Charles Leclerc en teamgenoot Max Verstappen. David Coulthard denkt dat men dit jaar serieus rekening moet houden met tweevoudig Grand Prix-winnaar.

“Deze generatie auto’s ligt hem absoluut iets beter”, laat Coulthard aan Motorsport.com weten bij een golfevenement dat horlogefabrikant IWC Schaffhausen in Miami organiseerde voor het goede doel. “Hij zit dichter bij Max dan vorig seizoen, dus ik denk dat hij in het gevecht zit en serieus moet worden genomen als titelkandidaat.” Zoals het nu staat, zal Perez dan wel moeten zien af te rekenen met huidige leider in het WK Leclerc en regerend kampioen Verstappen. “Max heeft natuurlijk het momentum mee na het winnen van zijn eerste titel”, stelt Coulthard. “Maar als je vraagt of Checo in staat is om het maximale uit de auto te halen, dan luidt het antwoord: absoluut. Of hij Max over een heel seizoen genomen kan verslaan? Dat heeft hij volledig in eigen hand. Wat wij vinden, doet er niet toe. Hij zal het zelf moeten laten zien.”

Perez is in ogen van Coulthard de ideale teamgenoot naast Verstappen. “Ze vormen een geweldig rijderspaar”, aldus de oud-coureur van Red Bull Racing. “Er is sprake van onderling respect en ze communiceren allebei erg goed met de engineers. En vergeet niet: als Max hem niet in het team zou willen hebben, dan zou hij niet in het team hebben gezeten. Max zit namelijk in een positie dat hij die macht heeft.” Coulthard prijst Perez voor de wijze waarop hij is teruggekomen, nadat eind 2020 een einde leek te zijn gekomen aan zijn F1-avontuur. “Een paar jaar geleden raakte hij zijn zitje bij Aston Martin kwijt omdat ze wat dingen in het team wilden veranderen. Zijn tijd in de Formule 1 leek ten einde. Maar Red Bull liet dat niet gebeuren. Ze wilden hem een kans geven en inmiddels is hij een vaste waarde in het team. Als hij blijft presteren zoals hij dit jaar tot dusver gepresteerd heeft, dan is zijn plek in de Formule 1 veilig.”

Coulthard acht de kans groot dat Perez dan ook langer doorgaat bij Red Bull, al komt het team uit Milton Keynes er volgens hem niet onder uit om ook andere rijders, zoals Pierre Gasly, te overwegen voor 2023. “Dat is hoe een team hoort te opereren. Of je het nu over een voetbalclub hebt of over een Formule 1-team. Men zal altijd verder moeten kijken dan de huidige opstelling. Je moet in de gaten blijven houden of er een nieuwe Max Verstappen rondloopt. Of de volgende Checo Perez. Je kan niet afwachten en verwachten dat ze op een presenteerblaadje worden aangeleverd. Dat is ook waarom Red Bull een talentenprogramma heeft.” Niettemin dicht Coulthard Perez goede kansen toe op een langer verblijf bij de Brits-Oostenrijkse formatie. “Zou jij op dit moment Checo vervangen voor Pierre? Terwijl Checo zo’n goede band heeft met Max? Ik denk dat hij momenteel meer dan genoeg laat zien om zijn plek in de Formule 1 te behouden en zijn plek naast Max te behouden. Als je naar de pace van Max en Checo kijkt, dan doen ze vrij weinig voor elkaar onder.”