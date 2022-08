VIDEO: Coulthard scheurt met voetballer door Leipzig in Red Bull-tweezitter

Vanwege het WK voetbal in Qatar beginnen de voetbalcompetities dit seizoen iets eerder dan normaal. Komend weekend ontvangt RB Leipzig zijn eerste bezoek in de Red Bull Arena. De mannen van FC Köln reizen zaterdag naar Oost-Duitsland af voor de tweede speelronde van de Bundesliga. RB Leipzig-voetballer Emil Forsberg stapte in de tweezitter van Red Bull Racing om een rondje Leipzig te doen en de fans klaar te stomen voor de eerste thuiswedstrijd. De Zweedse speler rijdt samen met David Coulthard in de 720 pk sterke Formule 1-auto. De wagen beschikt over een V10-motor en heeft een topsnelheid van 320 kilometer per uur. Nog nooit reed een F1-auto door de straten van Leipzig.

Forsberg was onder de indruk: "Het was een fantastische ervaring om met Coulthard in een F1-auto door Leipzig te rijden", aldus de voetballer. "Dit maak je waarschijnlijk maar één keer in je leven mee. Het gevoel en het geluid in de wagen is bizar, het was een adrenalinekick." De 51-jarige Coulthard begrijpt de beleving van Forsberg. "Dichter bij de Formule 1-beleving kom je met een passagier niet. Dit was mijn tweede keer in Leipzig. Het is een jonge en coole stad. Er hangt een bepaalde energie en vibe."

De dertienvoudig Grand Prix-winnaar geeft nog geregeld demonstraties voor Red Bull Racing. Afgelopen weekend kwam de Schot in actie tijdens de Jack Racing Day op TT Circuit Assen.

Foto's: Coulthard racet met Forsberg door straten van Leipzig

