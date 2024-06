Coulthard en Red Bull F1 aanwezig bij The Racing Day in Assen

Het gratis toegankelijke The Racing Day slaagt er vrijwel ieder jaar in om een Formule 1-team te strikken voor een demonstratie op het TT Circuit Assen. Dit jaar valt die eer te beurt aan Red Bull Racing, dat de RB8 uit 2012 afstoft voor de demorun. Vaste coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez geven tussen 2 en 4 augustus geen acte de présence op het Drentse circuit, maar in hun plaats wordt David Coulthard afgevaardigd. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar mag het publiek op zaterdag en zondag vermaken met een demorun in de RB8, die nog voorzien is van een 2,4 liter V8-motor.

Voor Coulthard wordt het niet zijn eerste bezoek aan de The Racing Day op TT Circuit Assen. De Schotse coureur was ook in 2022 aanwezig om een demonstratierun te doen met de Red Bull RB8. In 2014 was hij ook al eens van de partij, destijds om rondjes te rijden in de Red Bull RB7. Ook in 2015 en 2016 was Red Bull erbij, in het eerste jaar met Jean-Eric Vergne en Sébastien Buemi en een jaar later met Max Verstappen. Renault nam het stokje vervolgens over voor de edities van 2017 en 2019, waarvoor respectievelijk Nico Hülkenberg en Jack Aitken werden gestuurd.

Qua Formule 1-inbreng blijft het tijdens de 25ste editie van The Racing Day niet bij de demorun van Red Bull en Coulthard. Zo is de BOSS GP - een raceklasse met diverse historische raceauto's uit F1, GP2 Series, IndyCar en de Formule Renault 3.5 - al jaren vaste prik op het programma en dat is in 2024 niet anders. Verder kan het publiek zich verheugen op de Dutch Grand Prix van de Superkarts, evenals races van de Porsche Carrera Cup Benelux en de Supercar Challenge. Verder zijn ook de Mazda MX-5 Cup en de Ford Fiesta Sprint Cup van de partij op TT Circuit Assen, evenals de Superbike- en Supersport-klassen van de BeNeLux Trophy. Tot slot zijn er ook demonstratieruns met diverse supercars, een in Nederland gebouwde vliegende auto en de tweezitter van MP Motorsport.