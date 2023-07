Max Verstappen is bezig aan zijn negende seizoen in de Formule 1 en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Op weg naar zijn tweede titel verbrak hij al records, maar dit jaar zet hij met acht zeges in tien races met rasse schreden stappen om een plek in de top-drie te bemachtigen op de lijst van meeste F1-zeges ooit. De teller staat nu op 43, waarmee hij Ayrton Senna heeft ingehaald. In theorie zou hij nog dit seizoen de nummer drie kunnen worden, al moet hij dan nog elf van de twaalf resterende races winnen om zo boven Sebastian Vettel, die 53 zeges behaalde, te staan.

Voor nu staat vast dat er geen maat staat op Verstappen, die op Silverstone zijn zesde zege op rij behaalde en ook op dat gebied een record zou kunnen evenaren. Dan moet hij wel negen races op rij winnen, zoals Vettel in 2013 deed. Met tien op rij zou hij de nieuwe recordhouder zijn. Voormalig F1-coureur David Coulthard is onder de indruk van de verrichtingen van Verstappen.

"Hij is foutloos op dit moment, [hij maakt] heel weinig fouten", zegt Coulthard in de F1 Nation-podcast. "Oké, je zou kunnen zeggen dat hij niet zo goed van de lijn kwam als hij zou moeten," doelt hij op de matige start, "maar dat kan ook het gevolg zijn van de manier waarop de auto is afgesteld. Deze is sterk in de snelle bochten, daardoor is deze mechanisch erg gecompromitteerd. Maar we zijn getuige van momenten die we zagen ten tijde van Senna, Schumacher of Lewis' dominantie, Vettel... kies je favoriete coureur maar. Iedereen die meer dan één wereldkampioenschap wint, vind ik al bijzonder. En hij maakt optimaal gebruik van deze kans."

Niemand is foutloos

Met Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel noemt Coulthard Verstappen in één adem met grootheden van de Formule 1. Dat is volgens de Schot ook geheel terecht. "Ik twijfel er niet aan", benadrukt hij. "Als je kijkt naar de manier waarop hij rijdt, kijkt naar zijn snelheid, zijn toewijding, het gemak waarmee hij omgaat met veranderende omstandigheden... Hij maakt heel weinig fouten en wat we dit jaar tot nu toe hebben gehad, is een paar veranderende weersomstandigheden tijdens de kwalificatie. Natuurlijk is hij niet foutloos, want hij is ook maar een mens."

Het zou volgens Coulthard daarom een fout zijn om de vaardigheden van Verstappen niet te erkennen. "Iedereen die zijn genialiteit niet erkent, doet dat alleen omdat hij geen fan is van zijn manier van praten vanuit de auto of omdat hij een ander team steunt. Maar om hem of Red Bull erkenning te ontzeggen voor hun consistentie gedurende een periode van bijna 20 jaar van groei binnen dat bedrijf... Ik denk dat dat een vergissing is."

Waar er veel kritiek klinkt dat Verstappen de races te makkelijk wint, ziet Coulthard dat juist anders. Hij stelt namelijk dat het dit seizoen 'best dicht bij elkaar zit' en dat Verstappen er 'niet mee wegloopt'. "Dat is zo", klinkt hij overtuigd. "Zelfs ik heb Grands Prix gewonnen met een grotere voorsprong dan we in sommige van deze races hebben gezien. Dus het is net een one-make formule, weet je, zoals de Formule 2 en Formule 3. Er is altijd wel iemand die het een beetje beter doet en je hoeft maar één of twee tienden van een seconde sneller te zijn. Dat is genoeg om de overwinningen op je naam te schrijven. Red Bull heeft op verschillende momenten iets meer dan dat. Maar nee, ik kijk naar de laatste twee Grands Prix. In Oostenrijk had hij minder dan een tiende in de kwalificatie, hier op een veel langer circuit een paar tienden. Dat is een behoorlijk krappe marge", besluit de voormalig Red Bull-coureur.