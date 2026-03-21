Lewis Hamilton kwam in de Grand Prix van China als derde over de streep en behaalde zo zijn eerste podium tijdens een GP namens Ferrari. In 2025 won de zevenvoudig wereldkampioen wel al de sprintrace in China, maar een podiumplaats in een GP liet nog op zich wachten.

Door zijn negatieve opmerkingen eind 2025 gingen er geruchten over de toekomst van Hamilton in de Formule 1, maar volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard maken zijn prestaties in China duidelijk dat daar geen sprake van is.

"Ik denk van niet. De mentaliteit van een sporter, en zeker van een coureur, draait om het hier en nu", legt Coulthard uit in de podcast Up To Speed, toen hem werd gevraagd of Hamilton mogelijk spijt had van zijn overstap van Mercedes naar Ferrari.

Lewis Hamilton stond voor het eerst namens Ferrari op het F1-podium na een Grand Prix. Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Het draait om de kansen die je krijgt. Misschien kijkt hij, als zijn carrière uiteindelijk voorbij is, terug op de keuzes die hij heeft gemaakt. Maar nu zit hij er volledig middenin. Hij maakt hier deel van uit. Het was groot nieuws toen hij tekende bij Ferrari."

"Het was vorig jaar een emotioneel teleurstellend seizoen. En we vroegen ons allemaal af: is hij klaar? Maar tot zijn eer heeft hij laten zien dat dat niet zo is. Maar dat is altijd hoe deze sport werkt, toch?"

"Ik denk dat hij het voor Mercedes makkelijker heeft gemaakt door naar Ferrari te vertrekken. Het zou voor Toto lastig zijn geweest om op een gegeven moment tegen Lewis te zeggen: 'We moeten verder, we hebben de volgende generatie nodig.'"

"In dat opzicht is dat probleem voor Mercedes opgelost. En als hij zo doorgaat dit jaar, met podiums en misschien zelfs een overwinning, gaat hij dan weer denken dat hij volgend jaar voor de titel kan gaan?"

Hamilton zelf leek ook op te leven na de Grand Prix van China. Hij sprak van "een van de leukste races" van zijn loopbaan en stelde dat hij zich "zowel mentaal als fysiek" weer op zijn best voelde.