Coulthard: Nederlandse F1-fans zijn in goede handen bij Viaplay

Nadat de Formule 1 jarenlang door Ziggo Sport in de Nederlandse huiskamer werd gebracht, verkasten de tv-rechten voor dit jaar naar de Scandinavische NENT Group, die kort voor de start van het seizoen streamingdienst Viaplay in ons land introduceerde. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat Viaplay het over een andere boeg ging gooien: commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij zouden niet meeverhuizen en ook presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos gingen niet mee naar de nieuwe zender.

Het F1-commentaar is vanaf dit jaar in handen van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, Stéphane Kox is aangetrokken voor de interviews in de paddock en in de studio wordt alles in goede banen geleid door presentatrice Amber Brantsen. Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel zijn de vaste analisten en daarnaast is er met David Coulthard, Mika Hakkinen en Tom Kristensen een panel van internationale F1-experts. Die laatste drie zijn behalve in het Nederlandse F1-programma ook op de andere Noord-Europese Viaplay-kanalen te zien.

Echter, niet iedereen is enthousiast over hoe Viaplay de Formule 1-uitzendingen verzorgt, getuige de vele kritische reacties op social media tijdens de eerste Grand Prix-weekenden van het seizoen. Ook is er een groep fans dat terugverlangt naar het commentaar van Olav Mol, dat via Grand Prix Radio en een speciale app overigens nog steeds te beluisteren is. Coulthard zegt wel te snappen dat Olav Mol en Jack Plooij gemist worden. “Mensen houden niet van verandering”, vertelt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar, wanneer Motorsport.com hem spreekt bij een door IWC Schaffhausen georganiseerd liefdadigheidsevenement op de Miami Beach Golf Club. “Olav en Jack vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse F1-historie en worden gemist in hun rollen.”

“Maar iets wat ik als coureur wel geleerd heb, is dat niets voor eeuwig is”, vervolgt de oud-coureur van Williams, McLaren en Red Bull, die naast zijn werk voor Viaplay ook nog voor Channel 4 bezig is. “Ik heb vijftien jaar in de Formule 1 gereden en nadat ik aan het einde van mijn carrière de paddock uitwandelde, moest ik op zoek naar nieuwe kansen. Dingen veranderen.” Dat Viaplay het op een andere manier doet, is volgens Coulthard logisch. “Viaplay heeft in verschillende landen zwaar geïnvesteerd. Het is begrijpelijk dat ze de boel een beetje willen opschudden en dingen willen veranderen, en helaas zijn er in zo’n situatie slachtoffers te betreuren.”

"Nederlandse fans zijn in goede handen"

Coulthard heeft het volste vertrouwen in het Nederlandse Viaplay-team: “De Nederlanders brengen een bepaalde energie in de uitzending die erg aanstekelijk is. Ik denk dat de Nederlandse fans in goede handen zijn.” Zelf heeft de Schot het erg naar zijn zin bij Viaplay. “Het is interessant om voor een groep van tv-zenders te werken, wat Viaplay feitelijk is. Als ik voor Channel 4 bezig ben, dan is dat alleen voor het Verenigd Koninkrijk. Viaplay is actief in Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Baltische staten én natuurlijk Nederland. Ik spreek al die talen natuurlijk niet, maar gelukkig verstaan al die slimme mensen Engels en kan ik in mijn eigen taal een bijdrage leveren aan alle F1-programma’s.”

“Ik ben op de eerste plaats een fan van de sport”, benadrukt hij. “Ik heb het voorrecht gehad dat ik er vijftien jaar in heb mogen racen, maar nu ben ik gewoon een vent van 51 die graag naar deze sport mag kijken en er graag over mag praten. En ik ben blij dat ik dat de passie die ik voor de Formule 1 heb nu met een nog groter publiek kan delen.”