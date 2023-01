Coulthard en Webber loven Nyck de Vries: "F1-kans komt op het juiste moment"

Nyck de Vries mag begin maart zijn opwachting maken in Bahrein voor de ouverture van het Formule 1-seizoen 2023. Een officieel debuut is dat door de invalbeurt op Monza niet meer, maar als momenteel nog 27-jarige en straks 28-jarige staat De Vries wel aan de vooravond van zijn rookie season. Het zegt iets over het afwijkende carrièrepad dat de Fries heeft gevolgd, al kan de opgedane ervaring juist in zijn voordeel werken. Het is in ieder geval de verwachting van voormalig F1-coureur David Coulthard, die zelf 246 F1-starts achter zijn naam heeft staan.

"Ik hoop vooral dat Nyck dit jaar sterk uit de startblokken kan komen en meteen enkele goede resultaten kan neerzetten. Dat zou een mooie binnenkomer zijn bij het team. Hij is niet alleen een hoogwaardige, maar ook een zeer professionele coureur. Nyck is in mijn optiek wel van meerwaarde voor de Formule 1", aldus Coulthard in gesprek met Motorsport.com. "Ik denk ook dat deze kans op het goede moment in zijn carrière komt. Als je kijkt naar Monza, maar ook naar alle dingen die hij daarvoor in andere kampioenschappen heeft gedaan, dan verdient hij de kans om hier te zijn."

'Kennis van Mercedes gaat helpen'

Helmut Marko heeft in Japan laten optekenen dat hij De Vries meteen als teamleider ziet, in ieder geval op technisch vlak. Yuki Tsunoda heeft weliswaar meer Formule 1-ervaring, maar de Japanner is tot dusver nog niet in staat gebleken om het team te sturen met zijn technische feedback. De formatie uit Faenza leunde behoorlijk op Pierre Gasly, maar diens schoenen moeten gevuld worden door de overstap naar Alpine. "Ik ben het wel met Marko eens", reageert Mark Webber dan ook desgevraagd in de paddock. "Ik denk ook dat Nyck AlphaTauri al vrij snel kan leiden. Hij heeft namelijk veel waardevolle ervaring opgedaan bij Mercedes. Daardoor weet Nyck beter dan hoe grote teams werken. Dat kan helpen, voor hem, maar ook voor het team als geheel."

Net als Coulthard ziet Webber De Vries als een aardige toevoeging aan de koningsklasse. "Hij heeft zijn kans in Monza met beide handen aangegrepen, dat was natuurlijk een prachtig hoogtepunt voor hem. Zijn komst is ook goed nieuws voor al die Nederlandse fans. Jullie zijn behoorlijk goed met de sport bezig na wat Max allemaal teweeg heeft gebracht... Maar los daarvan denk ik dat Nyck een mooie toevoeging is aan de Formule 1-grid. Hij heeft deze kans in ieder geval volledig verdiend en het zelf afgedwongen", aldus de Australiër die drie maal beslag wist te leggen op P3 in het F1-kampioenschap en tegenwoordig Oscar Piastri begeleidt.

