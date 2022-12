Webber: Motivatie Hamilton was weg, maar in F1 2023 staat hij er weer

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière sluit Lewis Hamilton een kalenderjaar af zonder zege. De porpoising-problemen van Mercedes zijn daar natuurlijk voor een belangrijk deel debet aan, al wist teamgenoot George Russell wel een overwinning met de wispelturige W13 te pakken. De jongeling uit King's Lynn is in de eindstand van het kampioenschap ook voor de zevenvoudig wereldkampioen te vinden. Het heeft voor een deel te maken met het gegeven dat Hamilton begin dit jaar meer experimenteerde met de tegenvallende Mercedes-bolide, al speelt het mentale aspect ook een rol.

"Ja, dat laatste is een goed punt. In mijn optiek heeft Lewis de energie gaandeweg het seizoen pas teruggevonden en ook de honger naar succes. Na Abu Dhabi vorig jaar was de winterstop maar kort en overheerste de frustratie bij Lewis", laat analist David Coulthard aan Motorsport.com weten. "Daarnaast heeft hij lange tijd vooraan gereden in zijn carrière en kreeg hij een extra tik toen de auto begin dit jaar niet goed genoeg bleek voor pole-positions of overwinningen." Mark Webber heeft exact dezelfde gedachten, zo laat hij in de paddock van Abu Dhabi aan deze site weten: "Lewis is natuurlijk één van de allerbesten in onze sport, maar het was een zware winter voor hem om zichzelf weer bijeen te rapen en terug te komen. Daar kwam een tweede klap achteraan toen de auto niet competitief bleek. Ondanks dat hij best positief is ingesteld, was dat toch een moment van reflectie."

Het mentale verschil werd versterkt doordat voor Russell begin 2022 exact het tegenovergestelde gold. "Voor Lewis was dit jaar natuurlijk een enorme stap terug, terwijl voor George alles positief was. Hij zat ineens in een veel betere situatie dan voor die tijd in zijn carrière", vervolgt Webber. Dat gezegd hebbende denkt Coulthard dat de verhoudingen anders kunnen zijn als Mercedes in 2023 met een competitief strijdwapen voor de dag komt: "George heeft het dit jaar zonder enige twijfel goed gedaan, laat dat helder zijn. Maar Lewis zit met zijn teruggevonden motivatie nu ook weer op laten we zeggen 99 procent van waar hij toe in staat is." Als het om de knikkers gaat, kan Hamilton volgens Webber weer honderd procent maken van die 99. "Dat winnaarinstinct zit wel in hem. Als de overwinningen volgend jaar weer haalbaar zijn, denk ik dat we de oude Lewis weer gaan zien."