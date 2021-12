Coulthard bewondert Hamilton: "Voorbeeld voor alle sporters"

Met een gelijk puntenaantal voor Hamilton en Max Verstappen werd in Abu Dhabi begonnen aan het slotstuk van het Formule 1-seizoen van 2021. Na een sterke start kwam de Brit aan de leiding te liggen en bij een inhaalpoging van de Nederlander bleef de Mercedes-coureur eerste liggen. Niet veel later werd er ook hard, maar fair verdedigd door Red Bull-coureur Sergio Perez. Verstappen naderde tot een seconde, maar toen Hamilton de Mexicaan voorbij was, werd het gat weer opgerekt.

In de slotfase kwam de safety car door een crash van Nicholas Latifi naar buiten, wat na een discussie tussen Mercedes, Red Bull en de wedstrijdleiding uitmondde in een sprintrace van een ronde. Verstappen ving deze laatste omloop aan op versere softs, terwijl Hamilton op gebruikte harde banden naar de finish reed. De Nederlander passeerde de titelverdediger, waardoor Verstappen uiteindelijk het kampioenschap won.

Na afloop was Hamiltons teleurstelling groot en duidelijk te zien, maar hij feliciteerde Verstappen. Coulthard kan niets anders concluderen dan dat de Brit een groot sportman is.

"Hamiltons toewijding is onbetwistbaar. Hij heeft aangetoond waarom hij een zevenvoudig wereldkampioen is. Het is een fenomeen en een ongelofelijke sportman", zegt Coulthard tegen de BBC. "Hij heeft een soort innerlijke vrede. De teleurstelling is natuurlijk groot. Verplaats je maar eens in zijn schoenen. Het is een geweldige coureur, greep meerdere titels en heeft diverse tegengeslagen overwonnen in zijn racecarrière. Dit is een [teleurstellend] moment dat zijn grootste momenten niet overschaduwt. Het is een groot voorbeeld voor alle sportmannen en -vrouwen die moeten omgaan met verliezen. Hij heeft de strijd met Verstappen erkend. Dit zijn de dingen waar hij voor leeft. Tuurlijk wilde hij winnen, maar hij heeft ook zijn grote klasse weer laten zien."

Coulthard is een voormalig Formule 1-coureur en kwam in actie voor onder meer Red Bull. Zijn loopbaan besloot de Schot in 2008, om daarna aan de slag te gaan als analist voor de Britse televisie. Komend seizoen gaat Coulthard ook voor de Nederlandse tv zijn licht laten schijnen over de Formule 1.