Een maand na de bizarre ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 is er nog altijd weinig van Lewis Hamilton vernomen. Het gerucht gaat dat de zevenvoudig wereldkampioen overweegt te stoppen en zijn besluit hierover laat afhangen van de uitkomst van een onderzoek dat de FIA heeft ingesteld naar wat er in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi is gebeurd.

David Coulthard twijfelt er echter niet aan dat Hamilton zijn carrière voortzet. “De grote vraag was of hij zich halverwege het vorige seizoen aan een nieuw tweejarig contract wilde verbinden”, zegt Coulthard in The Telegraph. “Ik denk niet dat Abu Dhabi daar iets aan heeft veranderd. Natuurlijk had hij graag gewonnen en ik denk dat hij er op dat moment heel emotioneel onder was, zoals iedereen dat zou zijn. Maar ik vermoed dat de schok voor hem waarschijnlijk veel minder groot was dan voor Toto [Wolff], de rest van het team en de fans.”

Volgens de dertienvoudig Grand Prix-winnaar heeft Hamilton de teleurstelling van het mislopen van de wereldtitel al lang en breed verwerkt. “Ik kan mijzelf niet met Lewis vergelijken als het gaat om succes of snelheid, maar iets waar ik wel een woordje over kan meespreken is hoe je iets achter je laat nadat het moment gepasseerd is. Zoals de euforie na een overwinning vrij snel kan wegebben, kan de teleurstelling na een nederlaag dat ook”, aldus de Schot. “Ik denk dat hij er wel klaar mee is dat iedereen maar roept dat hij beroofd is of dat hij de ware kampioen is.”

Puppy

Volgens sommigen kan de komst van George Russell bij Mercedes meewegen in het besluit om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Coulthard gelooft daar niets van. De voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing denkt dat Hamilton dermate veel in de melk te brokkelen heeft bij Mercedes dat Valtteri Bottas een nieuw contract zou hebben gekregen als hij dat echt had gewild. Daarbij denkt Coulthard dat Hamilton in het onderlinge duel met Russell nog wel de overhand zal hebben. “Ik denk dat George regelmatig Lewis zal evenaren. Maar ik verwacht ook dat George met zijn beide benen weer op de grond zal worden gezet. Hij is nog steeds een puppy en puppy’s plassen zo nu en dan op het tapijt.”