De technische reglementen van de Formule 1 zijn voorafgaand aan het seizoen 2026 compleet vernieuwd. Er zijn compleet nieuwe power units met veel meer elektrisch vermogen en de auto's zijn voorzien van actieve aerodynamica aan zowel de voor- als achterkant. Ook is het grondeffect grotendeels weer verdwenen en zijn de auto's kleiner en lichter dan onder het voorgaande reglement.

Deze factoren moeten ervoor zorgen dat inhalen in F1 weer iets eenvoudiger wordt. Het is echter nog maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. Naar aanleiding van de F1-wintertests in Barcelona en Bahrein vrezen diverse coureurs namelijk dat inhalen onder het nieuwe reglement er niet bepaald eenvoudiger op wordt.

Maar staat spanning in F1 wel gelijk aan een groot aantal inhaalacties? David Coulthard vindt van niet. "Als je de snelste auto hebt en vooraan kwalificeert, waarom zou je dan verwachten dat iemand je inhaalt? Dat is toch precies waar de Formule 1 om draait: de snelsten vooraan, de langzaamsten achteraan", zegt hij in de podcast Up to Speed. "De race begint en de langzaamste coureur gaat nooit van achteruit naar voren om de race te winnen."

"Je hoeft alleen maar naar de geschiedenis van de sport te kijken. Wees de snelste. Als coureur wilde ik op pole-position staan, want als ik als eerste de eerste bocht in ging, was 90 procent van het werk al gedaan - en dat was zeker zo in Monaco."

De start in Monaco, een circuit waar inhalen altijd al zeer lastig is geweest met F1-auto's.

De situatie is volgens Coulthard enigszins vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd. Na afloop van de partij stellen fans van de winnende ploeg hoe dan ook dat het een leuke wedstrijd was, ook al is de einduitslag slechts 1-0. "Als jouw team een voetbalwedstrijd met 1-0 wint, ga je naar huis en zeg je: ‘dat was een goede wedstrijd’. Je ziet geen honderd doelpunten, of zoals bij basketbal enorm veel punten. Het gaat dus niet om hoeveel er gebeurt", benadrukt de voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing.

"Ik herinner me Nigel Mansell die in 1988 in Mexico buitenom bij Gerhard Berger ging. Dat staat me nog steeds bij – misschien heb ik het jaar verkeerd – maar het was een geweldige inhaalactie. Of ik denk aan Ayrton Senna's kwalificatieronde in Monaco die een seconde sneller was dan die van Alain Prost. Het draait om dat soort memorabele momenten, niet om er zo veel mogelijk van te hebben. Anders wordt het net een feed op sociale media."