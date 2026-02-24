Coulthard pareert kritiek op F1-regels 2026: "Spanning meet je niet in inhaalacties"
Er zijn zorgen over de inhaalmogelijkheden onder het nieuwe Formule 1-reglement van 2026. Voormalig F1-coureur David Coulthard benadrukt echter dat veel inhaalacties niet gelijk staat aan spanning.
De technische reglementen van de Formule 1 zijn voorafgaand aan het seizoen 2026 compleet vernieuwd. Er zijn compleet nieuwe power units met veel meer elektrisch vermogen en de auto's zijn voorzien van actieve aerodynamica aan zowel de voor- als achterkant. Ook is het grondeffect grotendeels weer verdwenen en zijn de auto's kleiner en lichter dan onder het voorgaande reglement.
Deze factoren moeten ervoor zorgen dat inhalen in F1 weer iets eenvoudiger wordt. Het is echter nog maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. Naar aanleiding van de F1-wintertests in Barcelona en Bahrein vrezen diverse coureurs namelijk dat inhalen onder het nieuwe reglement er niet bepaald eenvoudiger op wordt.
Maar staat spanning in F1 wel gelijk aan een groot aantal inhaalacties? David Coulthard vindt van niet. "Als je de snelste auto hebt en vooraan kwalificeert, waarom zou je dan verwachten dat iemand je inhaalt? Dat is toch precies waar de Formule 1 om draait: de snelsten vooraan, de langzaamsten achteraan", zegt hij in de podcast Up to Speed. "De race begint en de langzaamste coureur gaat nooit van achteruit naar voren om de race te winnen."
"Je hoeft alleen maar naar de geschiedenis van de sport te kijken. Wees de snelste. Als coureur wilde ik op pole-position staan, want als ik als eerste de eerste bocht in ging, was 90 procent van het werk al gedaan - en dat was zeker zo in Monaco."
De start in Monaco, een circuit waar inhalen altijd al zeer lastig is geweest met F1-auto's.
De situatie is volgens Coulthard enigszins vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd. Na afloop van de partij stellen fans van de winnende ploeg hoe dan ook dat het een leuke wedstrijd was, ook al is de einduitslag slechts 1-0. "Als jouw team een voetbalwedstrijd met 1-0 wint, ga je naar huis en zeg je: ‘dat was een goede wedstrijd’. Je ziet geen honderd doelpunten, of zoals bij basketbal enorm veel punten. Het gaat dus niet om hoeveel er gebeurt", benadrukt de voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull Racing.
"Ik herinner me Nigel Mansell die in 1988 in Mexico buitenom bij Gerhard Berger ging. Dat staat me nog steeds bij – misschien heb ik het jaar verkeerd – maar het was een geweldige inhaalactie. Of ik denk aan Ayrton Senna's kwalificatieronde in Monaco die een seconde sneller was dan die van Alain Prost. Het draait om dat soort memorabele momenten, niet om er zo veel mogelijk van te hebben. Anders wordt het net een feed op sociale media."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
IndyCar past regels aan voor 2026: nieuwe bandenverplichting op stratencircuits
Coulthard pareert kritiek op F1-regels 2026: "Spanning meet je niet in inhaalacties"
Ondanks progressie KTM ziet Pedro Acosta: "Ducati en Aprilia indrukwekkend"
Horner: Verstappens niet verantwoordelijk voor mijn ontslag bij Red Bull
Coulthard verwacht zwaar jaar voor Verstappen, Hamilton en Alonso
Coulthard ziet probleem in McLarens aanpak van F1-teamorders
Waarom Hamilton volgens Coulthard niet meer op topniveau zit
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties