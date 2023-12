Het team van Red Bull Racing was - met uitzondering van de Grand Prix van Singapore, waar de zege naar Ferrari ging - haast ongenaakbaar met de RB19. Het Oostenrijkse team sleepte met de dominante wagen het ene na het andere record binnen en gaat de geschiedenisboeken in als de beste Formule 1-auto aller tijden. Aan David Coulthard, die in het prille begin van de renstal nog achter het stuur kroop, de eer om een aantal rondjes over het circuit van Silverstone te rijden. De beelden bieden een leuk inzicht in hoe het achter de schermen er aan toe gaat, met de toevoeging van een gezonde dosis Britse humor.

Allereerst moet Coulthard natuurlijk weten hoe de auto in elkaar steekt. De Schot heeft nog niet eerder in een grondeffect-auto gereden en wordt voorzien van tips door Red Bulls reservecoureur Liam Lawson. Met name het verschil in het gebruik van het gaspedaal komt uit het gesprek naar boven. Uiteraard ontbreekt ook teambaas Christian Horner niet tijdens de testsessie die hem een welgemeend advies - uiteraard met een knipoog - meegeeft. "Om de woorden van Bernie Ecclestone te gebruiken: Don't f*ck it up!"

Dat heeft Coulthard in zijn rondes ter harte genomen, want de RB19 blijft gewoon heel. Aan boord heeft de voormalig F1-coureur veel te vertellen over hoe hij de auto vindt rijden. Van het gebruik van het gaspedaal tot het niveau van downforce, alles passeert de revue. Bij het uitstappen is duidelijk hoe de winnaar van dertien Grands Prix zich voelt. "Ik ben nu zeker klaarwakker!"