Jarenlang domineerden Lewis Hamilton en Mercedes de Formule 1, nu lijkt Max Verstappen met Red Bull Racing dat stokje te hebben overgenomen. De Nederlander heeft tien van de eerste twaalf races van dit seizoen gewonnen en geniet van een riante voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Perez. Verstappen is zo hard op weg naar zijn derde F1-titel op rij. Die dominantie leidt nu wel tot de vraag wie van de twee grootheden - ondanks een leeftijdsverschil van dertien jaar - een duel in gelijkwaardige auto's zou winnen.

Ook oud-F1-teameigenaar Eddie Jordan en voormalig Formule 1-coureur David Coulthard hebben die vraag in hun podcast, Formula For Success, besproken. Gevraagd door Coulthard of Hamilton met zijn 38 jaar te oud zou zijn voor zo'n duel met Verstappen, antwoordt Jordan: "Ja. Ik denk dat hij nog steeds Grands Prix zal winnen, maar bepaalde zaken moeten op hun plek vallen voor hem. Max zit op de sweet spot wat betreft leeftijd, ervaring, geloof, kennis, de mensen met wie hij omgaat in het team. Ik denk dat het dan, in dezelfde auto en met dezelfde leeftijd, Max zou moeten zijn [die wint]."

Coulthard zelf geeft Hamilton in eerste instantie nog wel een kans in zo'n duel. "Ik denk dat Lewis het nog steeds in zich heeft. Als zij in hetzelfde team zouden zitten, zou er wat contact zijn. Het zou een Prost-Senna zijn", vergelijkt de Schot. Doorgevraagd door Jordan om een concreter antwoord te geven, stelt ook Coulthard vast dat Verstappen dan een 'streepje voor zou hebben' op Hamilton. "Lewis lijkt een drukke jongen buiten het circuit met al zijn passies. En zoals we weten is Max, als hij niet op de baan is, erg gefocust op zijn simulator, zijn esports-team en is hij helemaal ondergedompeld in alles wat met autorijden te maken heeft."

Zelf gaf Hamilton onlangs al aan dat hij het Verstappen in de Red Bull RB19 lastiger zou maken dan Perez dat nu doet. "Wil ik net zo snel zijn als hen? Absoluut. Wil ik zelf ook zo'n snelle auto? Natuurlijk. Als ik in Sergio's auto had gezeten, dan zou Max niet de tijd hebben die hij nu heeft, maar dat is nu niet het geval."