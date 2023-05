In 2012 werd er veelvuldig gesproken over een Grand Prix in de Amerikaanse metropool. De race zou moeten plaatsvinden op een stratencircuit in Weehawken, New Jersey. De baan was zelfs al volledig ontworpen door Hermann Tilke. In 2012 reed David Coulthard tijdens een promotie-evenement op delen van het circuit met de Red Bull RB7-show car. De Grand Prix in New York stond op de voorlopige kalender voor het seizoen 2013, maar wegens een contractueel dispuut kwam het er nooit van.

Volgens Coulthard moet de Formule 1 het plan uit de ijskast halen. De Schot is onder de indruk van het circuit, wat onder meer een hoogteverschil van zo’n honderd meter had. “We hebben een aantal jaar geleden geprobeerd om een race in New York te organiseren”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb dat circuit destijds in een van de Red Bull-show cars gereden. Het was ongelofelijk. Aan de overkant van Manhattan, met een sectie waar Eau Rouge op Spa niks bij was! Als ze dat plan weer boven water kunnen halen, zou dat de perfecte locatie zijn.”

De Formule 1 racet dit jaar al driemaal op Amerikaanse bodem. Naast het Circuit of the Americas in Austin staat sinds 2022 ook het stratencircuit in Miami op de kalender. Dit jaar komt daar de avondrace in Las Vegas bij. Toch is er volgens Coulthard nog ruimte voor een vierde race in de Verenigde Staten. “Kijk naar de grootte van het land, dan is vier races best mogelijk. En dat is de ultieme droom: Amerika veroveren. Elke race heeft zijn eigen smaak. Van staat tot staat verschilt Amerika enorm, dat zie je terug in de evenementen. Austin is een serieuze baan, waar we lekker kunnen racen. Miami is een soort hybride circuit, en Vegas is een speeltuin voor volwassenen.”