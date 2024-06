Max Verstappen heeft zeven van de tot nu toe tien Formule 1-races gewonnen en geniet dus een ruime voorsprong van 69 punten op Lando Norris. Na die eerste races klonken er ook al veel geluiden dat Verstappen met gemak zijn vierde F1-titel op rij zou gaan veroveren, maar de situatie is de afgelopen races behoorlijk veranderd. Sinds de Grand Prix van Miami doet McLaren vooraan mee en heeft Lando Norris die race zelfs gewonnen. Vervolgens kwam de Brit in Imola en Barcelona ook nog in de buurt van de zege en kreeg Verstappen het zeker niet cadeau.

Naast McLaren vormen Ferrari en Mercedes regelmatig een bedreiging en kan elke fout in de kwalificatie en race zeer kostbaar zijn. Oud-Formule 1-coureur David Coulthard stelt bij Channel 4 dat de teams steeds dichter bij elkaar komen. "Als je kijkt naar de daadwerkelijke rondetijden van de twintig auto's: het zit dichter bij elkaar dan ooit tevoren in de geschiedenis van deze sport", meent de Schot. "Iedereen is dichter bij Red Bull gekomen. Daarom zien we ook dat Checo [Pérez], die gemiddeld twee tot drie tienden van een seconde langzamer is dan Max, meer naar de achterhoede van die top-tien begint af te glijden. Max moet dus echt werken voor die zeges."

Verstappen gaf in Barcelona al te kennen dat het bij Red Bull Racing beter moet, wil het de concurrentie voorblijven in het kampioenschap. "Het is niet zo dat ik nu ineens bezorgd ben, ik hamer er al weken op dat we meer performance op de auto moeten brengen en dat weet ook iedereen in het team", zei de Nederlander. "Maar het ziet er tot nu naar uit dat iedereen om ons heen meer updates brengt dan wijzelf. Daar moet natuurlijk wel aan gewerkt worden, zodat ook wij meer performance gaan vinden."

Coulthard verwacht dat de resultaten de komende tijd zullen blijven schommelen. "Dat hangt ervan af of je auto bij het circuit past en of je ontwikkelingsrichting ook goed werkt voor de rest van het seizoen", zegt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik denk dus niet dat het gegarandeerd is dat Max Verstappen dit kampioenschap wint."