Coulthard over F1-shakedown RB20: "Geen verrassingen"

Afgelopen week presenteerde Red Bull de RB20 waarmee Max Verstappen en Sergio Perez weer hopen te domineren. De Oostenrijkse renstal zette met de RB19 de succesvolste auto uit de F1-geschiedenis neer en verbrak meerdere records. De RB20 was vorige week al te spotten op een nat Silverstone, waar Verstappen en Perez achter het stuur kropen voor hun eerste echte meters tijdens de shakedown. Ook oud-Red Bull-coureur David Coulthard was van de partij en zag dat het er allemaal goed uitzag. Wat Verstappen en Perez hem vertelden? "Gewoon dat het naar behoren werkt onder deze omstandigheden. Geen verrassingen", vertelt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar tegen de officiële site van de Formule 1. "Volgens mij was het technische team blij met de cijfers die zij zagen wat betreft de koeling en belastingsensoren."

Coulthard, die van 2005 tot en met 2008 in de Red Bull-kleuren reed, weet echter ook maar al te goed dat die shakedown van maximaal tweehonderd kilometer niet alles zegt. "Zelfs al denk je bij die shakedown dat de auto geweldig is, het enige wat telt is de kwalificatie op zaterdag en uiteindelijk de race in Bahrein." Bovendien sluit de Schot niet uit dat Red Bull - en andere teams - tussen de testdagen en de eerste race nog met nieuwe onderdelen komen. "Bij de testdagen zullen er tot de laatste dag upgrades komen en misschien komt er nog een upgrade voor de vrijdag in Bahrein. Al die upgrades moeten de performance, balans en rondetijden aanpakken."

Op basis van de laatste paar races van het seizoen 2023 belooft het seizoen 2024 een spannende te worden. Red Bull had met de RB19 nog altijd de overhand, maar McLaren, Mercedes en Ferrari hadden wel stappen vooruit gezet. Coulthard durft daarom nog niet te voorspellen hoe het dit jaar zal lopen. "Ik heb geen glazen bol, maar Ferrari had vorig jaar over één ronde een sterke auto. Als zij weten op te lossen wat het dan ook was dat hun racetempo in de weg zat, dan zijn zij echte kanshebbers", stelt Coulthard. "Mercedes maakte grote stappen aan het einde van het jaar... McLaren stond achteraan op de grid in Bahrein, maar vrijwel vooraan in Abu Dhabi. Dat was dus een enorme groei in de loop van het jaar."