Coulthard: "Hamilton gelooft 100 procent in Mercedes"

Red Bull Racing heeft inmiddels het constructeurskampioenschap op zak en de titel bij de coureurs is een kwestie van tijd. Max Verstappen krijgt in de sprintrace in Qatar een serieuze kans voor de derde keer op rij de eindwinnaar te worden. De combinatie Red Bull-Verstappen bleek dit F1-seizoen ongenaakbaar. Vijftien van de inmiddels zestien verreden GP's staan op naam van de mannen en dames uit Milton Keynes. Dertien wedstrijden werden door de Nederlander gewonnen. De kritiek op de sport is toegenomen nu de Oostenrijkse formatie onverslaanbaar lijkt, ook de cijfers lopen terug.

David Coulthard krijgt van Bild de vraag voorgeschoteld of deze dominantie slecht is voor de sport. "Dat hangt er helemaal vanaf wie je het vraagt. Als alle tien F1-teams zouden winnen, is het product makkelijker te verkopen dan wanneer één team dat dominant is. Dominantie komt echter doordat een team de regelgeving het beste oppakt", zegt Coulthard. "Red Bull bracht, net als Mercedes en Ferrari eerder, de juiste coureur op het juiste moment samen met de juiste ontwerpers en het juiste operationele team. De dominantie is onmiskenbaar. Maar kijk even naar hoe groot de verschillen zijn in de kwalificatie en de verschillen tussen de twintig auto's: F1 zit dichter bij elkaar dan in lange tijd het geval is geweest. Red Bull zet de standaard die Ferrari, Mercedes en de rest van de concurrentie probeert te bereiken."

Van het team van Mercedes wordt verwacht dat zij in staat gaan zijn om het Red Bull als eerste echt lastig te maken. In Brackley zijn ze gewend aan winnen en met Lewis Hamilton hebben ze bovendien een van de beste F1-coureurs ooit in huis. Denkt de Schot dat het Mercedes gaat lukken? "Mercedes en Ferrari zijn beide teams met veel middelen en capaciteit. Ik weet dat Christian Horner, Verstappen en Sergio Perez de rest nauwlettend in de gaten houden, ook al genieten ze van wat nu gebeurt. Maar dit alles is gekomen door hard werken. Het is ze niet gegeven."

Bij Mercedes ligt nu in ieder geval vast dat Hamilton tot in ieder geval eind 2025 bij de renstal blijft. De Brit verlengde zijn contract onlangs samen met teamgenoot George Russell. Vorig jaar leek het er stevig op dat de zevenvoudig wereldkampioen de handdoek door tegenvallende resultaten in de ring zou gooien, maar Coulthard weet dat de 38-jarige coureur nog in het Duitse merk gelooft. "Je wordt zo gedreven door geloof en toewijding dat je accepteert waar je bent", zegt Coulthard, die benadrukt dat Hamilton weet wat het is om te winnen. "Dit komt omdat je daar al eerder bent geweest en weet dat je er ook weer kan komen. De reden dat Lewis nog steeds racet is omdat hij voor de volle 100 procent in Mercedes gelooft. Hij is ervan overtuigd dat er een uitweg gevonden wordt. Het is niet lastig om in een niet-winnende auto te rijden, zolang je maar gelooft dat de potentie er is."