Coulthard: "F1-coureurs zouden genieten van TT Circuit Assen, voelt als Mugello"

David Coulthard is na zijn F1-demoruns tijdens de Racing Day zeer te spreken over het TT Circuit Assen. "Deze baan heeft een mooie flow met de bochten. Het is een beetje zoals Mugello", laat de dertienvoudig Grand Prix-winnaar desgevraagd aan Motorsport.com weten. In coronatijd (september 2020) heeft de Formule 1 overigens een bezoekje aan Mugello gebracht voor de Grand Prix van Toscane. "Ik reed gisteren weer voor het eerst naar buiten op het TT Circuit en probeerde me toen te herinneren hoe de bochten elkaar hier precies opvolgen", vervolgt Coulthard. "Als ik me echt zou focussen, dan kan ik makkelijk nog een paar seconden sneller. Voor sommige bochten ging ik nu van het gas, puur omdat ik niet precies wist wat de limiet in die bocht zou zijn. Tijdens een demorun heeft het ook geen zin om die limiet op te zoeken, om er vervolgens achter te komen dat je over die limiet bent gegaan", lacht de 53-jarige Schot.

"Maar dit is een geweldig circuit. Ik weet niet of er veel inhaalacties zouden plaatsvinden tijdens een race, omdat het allemaal zo snel en vloeiend is. Voor inhaalacties heb je toch wel enkele harde remzones nodig, maar verder denk ik dat [F1-]coureurs het geweldig zouden vinden om hier te rijden. Dit is een snelle baan en een Grand Prix-auto komt op hoge snelheid pas tot leven. Dan voel je de neerwaartse druk pas echt en dan merk je wat een Formule 1-auto daadwerkelijk kan."

Coulthard mocht in Assen de RB7 aan de tand voelen, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 zijn tweede wereldtitel greep. Het is een auto van vóór het hybride tijdperk, oftewel eentje die nog is voorzien van een V8-motor met een geblazen diffuser. Bovendien is de bolide nog niet op basis van het grondeffect ontwikkeld, dat tegenwoordig ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce genereert. Max Verstappen heeft meermaals aangegeven dat de huidige Formule 1-auto's veel te zwaar zijn en dat ze in langzame bochten 'aanvoelen als een boot'. Coulthard reageert met een lach: "Nou ja, er is in dat opzicht geen betere stem om op af te gaan dan op die van Max Verstappen. Als we over deze RB7 praten, dan heb je het inclusief KERS misschien over 620 à 630 kilogram. Tegenwoordig is het gewicht bijna 800 kilo."

De voormalig coureur van Williams, McLaren en Red Bull reed vorig jaar nog in de RB19, oftewel de 2023-auto uit Milton Keynes. Het stelt hem in staat om de grondeffectauto's een-op-een te vergelijken met de auto uit 2011. "Qua acceleratie en input blijft het gevoel van een Grand Prix-auto min of meer hetzelfde. Je voelt gewoon dat die anders zijn dan een Formule 2- of Formule 3-auto. Een Formule 1-auto heeft veel meer finesse. Het gewicht is alleen het grote ding met de huidige auto's. Ze genereren heel veel downforce in snelle bochten, maar in de langzame bochten kun je niet om dat gewicht heen. Ik ken de cijfers niet, maar ik zou niet eens verbaasd zijn als een Formule 3-auto sneller is dan een Formule 1-auto in langzame bochten. Maar de huidige Formule 1-auto's hebben natuurlijk een unieke acceleratie en een enorme hoeveelheid downforce in snelle bochten. Bij deze auto met een V8 en een geblazen diffuser is de snelheid gelijkmatiger verdeeld over het hele spectrum, van langzame en medium-speed bochten tot de snelle bochten."