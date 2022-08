De eerste helft van het Formule 1-seizoen zit erop en bij Red Bull Racing is er reden genoeg om met een grote glimlach terug te kijken. De formatie uit Milton Keynes voert beide kampioenschappen aan en Max Verstappen kan zelfs rekenen op een voorsprong van 80 punten. De Nederlander geniet net als het raceteam van Red Bull wel een welverdiende break, al was het demoteam van die formatie tijdens het eerste weekend van de zomerstop nog wel op pad. Om precies te zijn om het publiek in Assen te trakteren op F1-actie tijdens de Jack's Racing Day. Coulthard mocht daarvoor in de RB8 stappen, de Red Bull-creatie uit 2012 die Sebastian Vettel aan zijn derde wereldtitel hielp.

Gevraagd of hij tijdens zijn demorondjes over het TT Circuit al kon voelen waarom die auto zo goed bij de rijstijl van Vettel aansloot - vooral de stabiele achterkant - lacht de Schot: "Nou, ik moet zeggen: iedere snelle F1-auto is lastig om te besturen en dit is een snelle auto, dus die valt zeker in deze categorie. Dat merk ik vooral! Wat ik nu zeg heb ik in 1995 trouwens aan den lijve ondervonden - dat is nog wel een leuke anekdote. Ik reed toen voor Williams, maar zou het jaar erna voor McLaren rijden. Daardoor testte ik aan het eind van het jaar de McLaren uit '95. Om eerlijk te zijn deed ik het in mijn broek voor die test. Die auto was namelijk twee à drie seconden langzamer dan mijn Williams en ik dacht 'dit wordt een regelrechte ramp, een nachtmerrie!' Maar toen ik wegreed, voelde het eigenlijk heel makkelijk aan. De auto voelde heel soepeltjes voor de coureur, maar ja, die was wel veel te langzaam. Daardoor zeg ik altijd: de snelste F1-auto's zijn ook vaak het lastigst te besturen."

Mogen versus moeten bij Verstappen versus Leclerc

Het is volgens Coulthard ook bijna één-op-één te vertalen naar de huidige Formule 1. Zo was de Red Bull uit 2021 een auto waarmee Verstappen prima uit de voeten kon, maar die beduidend minder bij de rijstijl van Sergio Perez paste. "Die auto was veel minder stabiel aan de achterkant, ja. Max heeft daar schijnbaar geen moeite mee. Hij kan dat met zijn rijstijl aanvoelen en de auto net opvangen voordat die begint te glijden. Eén van de redenen dat Checo begin dit jaar veel dichter bij Max zat, is doordat de voorkant nu juist minder makkelijk roteerde." Dat laatste lijkt inmiddels weer veranderd. Zo is de RB18 gaandeweg het seizoen steeds beter bij de rijstijl van Verstappen gaan passen, ziet Coulthard ook. "Maar dat is onvermijdelijk hè. Adrian Newey en zijn team focussen zich natuurlijk op de dingen waar coureurs het meest over klagen. Ze zijn erin geslaagd om de voorkant beter te maken en daardoor wordt het verschil tussen Max en Checo automatisch weer groter."

Wat betreft Verstappen ziet Coulthard dit jaar vooral het effect van de wereldtitel. Het is volgens DC namelijk de verklaring dat de man met startnummer 1 nog net iets stabieler presteert dan dat vorig jaar al het geval was. "Wat mij echt bijblijft, is dat ik de dag na Abu Dhabi meteen een interview met hem had. Zijn manager Raymond Vermeulen wilde graag dat ik het interview zou doen, maar ik dacht voor die tijd 'Oh god, dit is the day after, hoe zal dat gaan?' Maar eenmaal binnen heerste er een soort opvallende, bijna serene rust. Jos was heel kalm en Max was zelf ook heel kalm. Hij zei toen natuurlijk ook 'alles wat nu nog komt, is een bonus'. Het is voor coureurs heel makkelijk om zoiets te zeggen, maar ik geloof dat het bij Max oprecht was. Zijn levensdoel was behaald en dat zie je dit jaar terug aan zijn rijden. Is hij sneller geworden? Nee, dat denk ik niet, want hij was al heel snel. Beter dan in 2021 kan in dat opzicht bijna niet. Maar is hij meer relaxed en volwassen? Dat honderd procent."

De gedachten van Coulthard gaan daarbij ook terug naar zijn eigen F1-carrière. "Ik had eigenlijk exact hetzelfde in mijn eigen loopbaan, maar dan bij mijn eerste overwinning. Voor die tijd zat ik er echt tegenaan te hikken met het idee 'ik moet en zal een Grand Prix winnen'. Maar toen ik dat eenmaal had gedaan en het gevoel kende, gaf dat mentaal rust." De rust van een wereldtitel is volgens Coulthard vergelijkbaar en ook het voornaamste verschil tussen Verstappen en Leclerc. "Als je naar Charles kijkt, dan zit er nog een zekere angst in zijn rijden. Dat is misschien ook wel logisch aangezien Ferrari punten heeft laten liggen die ze niet hadden moeten laten liggen. Maar die paar fouten maakt Max niet meer en die maken dus wel het verschil. Max kan nu zelfs voor de tactiek 'spinning and winning' kiezen", vervolgt Coulthard het interview met Motorsport.com lachend. "Die race in Boedapest, van tien naar één, zie ik trouwens ook als één van zijn beste races tot dusver."

Heldere taakverdeling verschaft Red Bull voordeel in titelstrijd

Een ander verschil met Ferrari is dat Red Bull de uitvoering als team - lees: de tactiek - tot dusver beduidend beter voor elkaar heeft dan de Italiaanse tegenstrevers. "Red Bull is een erg sterk team qua tactiek en de efficiëntie van het management. Dat komt doordat de rollen daar heel erg duidelijk zijn verdeeld. Het is voor iedereen duidelijk wat Christian doet, wat Jonathan Wheatley doet en wat de strategen doen. Ik heb teams gezien en zelfs in teams gezeten waarin dat veel meer door elkaar liep en de verantwoordelijkheden onduidelijk waren. Je vindt dit misschien gek om te horen, maar bij echt grote strategische beslissingen ging het dan toch vaak 'oh nee, dit is zo groot en belangrijk, daar moet de teambaas bij betrokken worden.' Maar nee, als je iemand voor de strategie in dienst hebt, dan moet je die vertrouwen - ook juist op dit soort momenten. Die moet je het besluit laten nemen en nadien ook steunen, zelfs als het genomen besluit niet goed uitpakt. Bij Red Bull begrijpen ze dat en doen ze dat ook erg goed. Dat is dit jaar absoluut een kracht gebleken in de titelstrijd."

Video: Een rondje met Coulthard onboard over het TT Circuit Assen in de RB8