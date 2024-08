Red Bull Racing werkt momenteel het twintigste seizoen in de Formule 1 af. Na de overname van het Jaguar-team in 2005 heeft de equipe zich ontwikkeld van 'party team' in de paddock (waarover meer in een later artikel) tot kampioensformatie. De komst van Adrian Newey is daar belangrijk voor geweest, waar David Coulthard na zijn eerdere ervaringen bij Williams en McLaren overigens een belangrijke rol in heeft gespeeld. Ook op rijdersvlak is Red Bull flink geëvolueerd. Van Coulthard, Christian Klien en Vitantonio Liuzzi achter het stuur van de RB1 in 2005 is het team naar meervoudige wereldkampioenen gegaan.

Gevraagd wie Coulthard als de drie beste coureurs uit de bestaansgeschiedenis van Red Bull Racing ziet, verschijnt er een lach om zijn mond: "Dat moeten Max, Max en Max zijn." In realiteit is dat natuurlijk niet het geval, al legt Coulthard wel uit waarom hij Verstappen op één zet en boven viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel plaatst. "Je kunt helemaal niets afdoen aan die vier wereldtitels van Seb, maar als je naar zijn carrière als geheel kijkt, dan was Seb aan het einde niet meer zo indrukwekkend als toen hij zijn wereldtitels greep. Kijk naar Michael Schumacher bij Mercedes, ook hij was in die periode niet meer zo indrukwekkend als in zijn Ferrari-tijd. Het laat zien dat iedereen een eigen tijd heeft, maar volgens mij is het vanzelfsprekend om Max op één te zetten", laat Coulthard aan de Nederlandse tak van Motorsport.com weten.

"Seb is dan tweede met zijn vier wereldtitels", vervolgt de Schot, die na het seizoen 2008 bij Red Bull werd opgevolgd door Vettel. Voordien had de Duitser Red Bulls zusterteam Toro Rosso al op sensationele wijze een eerste overwinning geschonken in Monza. De teamgenoot die Vettel aan zijn zijde kreeg en waar hij met 'Multi 21' en Turkije 2010 enkele gespannen momenten mee heeft beleefd, zet Coulthard op drie in zijn persoonlijke rangschikking. "Wat betreft P3 zou ik zeggen Mark Webber voor Daniel Ricciardo, omdat hij een meer 'mannelijke man' was en Daniel iets meer een 'boy man' om het zo te zeggen. Dat laatste hangt er onder meer mee samen dat Webber niet over zich heen liet lopen en met onder meer 'not bad for a number 2 driver' van zich afbeet. De huidige manager van Oscar Piastri moest bovendien jarenlang opboksen tegen de toenmalige wereldkampioen, terwijl Ricciardo een lucratief vertrek naar Renault prefereerde boven de strijd aangaan met een Verstappen in opkomst."

Wat betreft het verlaten van de Red Bull-stal benadrukt Coulthard afsluitend dat eigenlijk van geen enkele F1-coureur kan worden verwacht dat hij loyaal is. "Deze mannen hebben allemaal het team doorlopen en successen gevierd. Seb tekende met liefde bij Ferrari door gebruik te maken van een clausule in zijn contract, toen hij nog gewoon onder contract stond. Dus geen van deze F1-coureurs is loyaal. Het is de aard van het beestje dat egoïsme hand in hand gaat met het zijn van een sportman."