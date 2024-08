David Coulthard heeft afgelopen weekend op het TT Circuit Assen demoruns in de RB7 mogen verzorgen, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 de wereldtitel greep. De 53-jarige Schot deed het vanuit zijn rol als Red Bull-ambassadeur, al stelt hij met een lach dat hij ook buiten Formule 1-weekenden nog wel eens een Nederlandse F1-coureur tegen het lijf loopt. "Ik zie Max soms wel, aangezien we allebei in Monaco wonen. Maar ik woon eerlijk gezegd dichter bij Raymond Vermeulen, dat is in hetzelfde blok als Lando Norris. Raymond zou het dus kunnen organiseren dat Lando vast komt te zitten in de lift en een F1-weekend niet haalt, als McLaren te snel wordt!", stelt Coulthard gekscherend en met een brede lach.

Coulthard voorzag spanning al: "Geen walk in the park"

Het is een perfect bruggetje naar het huidige Formule 1-seizoen, waarin McLaren grote stappen heeft gezet en waarin meerdere teams voor de overwinningen vechten. Zo vielen er voor de zomerstop zeven verschillende winnaars te bewonderen. "Het is een zeer interessant seizoen. Of je nou Max-fan of Lewis-fan bent, het zijn allemaal onvoorspelbare Grands Prix waarbij we niet weten wie pole pakt of wie er gaat winnen. Dit is volgens mij waar iedereen van droomt, strijd tussen meerdere teams in de Formule 1. De reglementen zijn nu behoorlijk volwassen, waardoor we nog meer van dit gaan zien in 2025. Daarna wordt alles weer opgeschud en dan kijken we vanaf 2026 misschien weer naar één team dat gaat domineren...", voorspelt Coulthard grotere verschillen door de omwenteling op technisch vlak.

Dat de verschillen zo klein zijn, is in zekere zin verrassend. Zo domineerden Max Verstappen en Red Bull Racing in Bahrein en werd in het mediacentrum de grap gemaakt dat men het Wilhelmus net zo goed meteen 24 keer kon afspelen. In dat licht bezien lijkt het bijzonder dat Red Bulls voorsprong zo snel is verdwenen, al ziet Coulthard dat anders. "Ik wil zeker niet pretenderen een visionair te zijn, maar destijds heb ik bij Viaplay en zeker Channel 4 gezegd dat het - als je het raceresultaat even buiten beschouwing liet - in de kwalificatie veel dichter bij elkaar zat. De kwalificatie is de beste afspiegeling van wat iemand op een bepaald moment heeft aan pure snelheid. Natuurlijk moet je het dan nog wel over meerdere ronden laten zien in een race run, maar ik had voordat we naar Bahrein gingen al het gevoel dat het veel dichter bij elkaar zou zitten en dat het geen walk in the park zou worden voor Max", laat Coulthard in gesprek met Motorsport.com weten.

"Ik was ervan overtuigd dat het niet door zou gaan zoals vorig jaar. Ten eerste doordat het visueel dichter bij elkaar zit en ten tweede doordat de historie heeft aangetoond dat niemand oneindig kan domineren, dat gebeurt gewoon niet. Het was ongezien toen Ferrari het deed met Schumacher en daarna Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk. Zij hadden zo'n voorsprong met de motor dat ze zelfs met een gewoon goede auto nog wel races konden winnen. Daarna kwamen de jaren waarin ze ook echt een sterke auto kregen en als je er dan ook nog eens hele goede coureurs in zet, dan kun je veel winnen. Maar zelfs toen heeft Mercedes niet zoveel gewonnen als dat Max en Red Bull vorig jaar deden", duidt hij op het recordseizoen 2023, waarin het team uit Milton Keynes alleen in Singapore tegen een nederlaag aanliep. "Zoals het nu gaat met verschillende winnaars, zo zal het doorgaan. Max heeft een mooie voorsprong opgebouwd, al kunnen er natuurlijk altijd nog dingen gebeuren en betekent het niet automatisch dat hij het kampioenschap wint. Ondanks enkele lastige en meer uitdagende races had hij zich in deze fase van het seizoen niet veel meer kunnen wensen dan dit."

Begrip voor boordradio's Verstappen: "Setting niet vergeten"

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De voorsprong in het wereldkampioenschap neemt niet weg dat Verstappen zich in de voorbije weken meermaals heeft uitgesproken. De Nederlander heeft laten weten dat Red Bull snelheid tekortkomt, met name vergeleken met McLaren, en dat hij dat voor zijn gevoel eigenhandig moet compenseren. "Er kan niemand beter over de auto en over zijn eigen prestaties oordelen dan Max. Hij is altijd erg openhartig en recht door zee." Als wordt opgemerkt dat dit ook voor de boordradio's geldt, vooral in Hongarije, vervolgt Coulthard: "Hij neemt geen blad voor de mond. Misschien vinden sommige mensen dat niet altijd leuk, maar het draait in de Formule 1 niet om mooie praatjes. Er moet een bepaald niveau worden gehaald. Je moet je mening duidelijk naar voren kunnen brengen."

Coulthard geeft bovendien aan dat mensen de setting van die boordradio's niet moeten vergeten. "Alhoewel de boordradio's heel duidelijk klinken voor ons in de commentaarcabines, is de situatie in de cockpit heel anders. Ik merk het zelf ook als het team iets tegen me wil zeggen. Natuurlijk maken die V8-motoren nog veel meer geluid, maar je moet echt door al het lawaai heen kunnen luisteren. De engineer kan het allemaal nog redelijk kalm horen, maar Max moet omgaan met het lawaai en natuurlijk met alles wat er op het circuit gebeurt. Als wij dit gesprek in zo'n setting zouden voeren, dan zou het ook heel anders klinken. Daardoor moet je altijd de context in gedachten houden", sluit de voormalig F1-coureur af.